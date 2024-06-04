Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο- Χωρίς τις αισθήσεις ηλικιωμένη

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα, μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς σε σπίτι στο Παλαιό Φάληρο.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Αλκυόνης και έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφώρο όχημα.

Πηγή: skai.gr

