Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ένοπλους σε τέσσερις διακριτές επιθέσεις στην πολιτεία Μπένου, στην κεντρική Νιγηρία, ενημέρωσε χθες Κυριακή το Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος του Ερυθρού Σταυρού.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε τέσσερα χωριά.

Ξεσπούν συχνά συγκρούσεις ανάμεσα σε νομάδες κτηνοτρόφους και γεωργούς για τον έλεγχο των γαιών και του νερού στην κεντρική Νιγηρία.

Καθώς πολλοί κτηνοτρόφοι ανήκουν στη φυλή Φουλάνι και είναι μουσουλμάνοι, ενώ πολλοί αγρότες είναι χριστιανοί, οι συγκρούσεις αυτές παίρνουν συχνά θρησκευτική ή εθνική διάσταση.

«Πληροφορίες από το πεδίο επιβεβαιώνουν πως σε χωριστές επιθέσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 23 άνθρωποι», ανέφερε ο γραμματέας του Ερυθρού Σταυρού στην πολιτεία Μπένου, ο Άντονι Αμπά.

Οκτώ άνθρωποι δολοφονήθηκαν στο χωριό Ούκουμ, άλλοι εννιά στο Λόγκο, τρεις στο Γκούμα και άλλοι τρεις στο Κουάντε, διευκρίνισε. Πολλοί ακόμη χωρικοί τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.

Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας περιορίστηκε να πει πως δεν είναι ενήμερη για τις επιθέσεις αυτές.

Κάποιες έγιναν σε τοποθεσίες που είχαν ήδη γίνει στόχοι επιθέσεων πριν από έναν μήνα και πλέον με συνολικά 56 νεκρούς.

Στις αρχές Απριλίου εξάλλου, δυο επιθέσεις μέσα σε δυο εβδομάδες είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από εκατό άνθρωποι στην κεντρική πολιτεία Πλατό.

Στο κεντρικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, οι εκτάσεις που είναι διαθέσιμες για καλλιέργειες ή εκτροφή κοπαδιών μειώνονται, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της επέκτασης των κοινοτήτων. Αυτό οδηγεί σε ανταγωνισμούς, συχνά φονικούς, για την ολοένα πιο περιορισμένη διαθέσιμη γη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.