Η Βρετανία προχώρησε σήμερα σε ρίψεις από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που απειλείται από «γενικευμένο λιμό» σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι υπηρεσίες του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσαν, σε ανακοίνωσή τους, ότι οι «πρώτες ρίψεις από αέρος βρετανικής βοήθειας» πραγματοποιήθηκαν σήμερα και περιείχαν «σχεδόν μισό εκατομμύριο λίβρες προμηθειών ζωτικής σημασίας».

Νωρίτερα σήμερα αεροπλάνα της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έριξαν 52 παλέτες με τρόφιμα πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Αιγυπτιακά αεροσκάφη μετείχαν επίσης στις ρίψεις για πρώτη φορά από την Κυριακή, όταν το Ισραήλ άρχισε να επιτρέπει την είσοδο επείγουσας βοήθειας στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα έπειτα από μήνες περιορισμών, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εφαρμόζει για ανθρωπιστικούς λόγους παύσεις στις μάχες σε ημερήσια βάση ώστε να επιτρέπει την ασφαλή διανομή βοήθειας στην εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας, μεσούσης της εντεινόμενης διεθνούς πίεσης λόγω των προειδοποιήσεων για επικείμενο λιμό.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι η Αίγυπτος, η Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συντονίζουν τις ρίψεις με το Ισραήλ.

Οργανώσεις αρωγής, συμπεριλαμβανομένων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, επικρίνουν τη μέθοδο αυτή ως αναποτελεσματική και δαπανηρή σε σχέση με τις παραδόσεις της βοήθειας με φορτηγά. Σημειώνουν επίσης τον κίνδυνο που θέτουν για τους αμάχους, οι παλέτες που πέφτουν με αλεξίπτωτα.

Πηγή: skai.gr

