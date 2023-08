Άγριο έγκλημα στη Νεβάδα: 45χρονη αποκεφάλισε τον σύντροφό της και έλουσε τη σορό με χλωρίνη

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος, μύρισαν χημικές ουσίες και είδαν καπνούς να αναδύονται από την ακέφαλη σορό.

Ένα άγριο έγκλημα βλέπει το φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ, όπου μια 45χρονη γυναίκα αποκεφάλισε τον σύντροφό της και στη συνέχεια έλουσε τη σορό του με χλωρίνη για να κρύψει τα ίχνη της.

Το σοκαριστικό έγκλημα συνέβη στη Νεβάδα, όπου η 45χρονη Ντέβιν Μάικλς συνελήθφη για τη δολοφονία του 47χρονου, Τζόναθαν Τζέιμς Γουίλετ.

Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του ζευγαριού και μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα, μύρισαν χημικές ουσίες και είδαν καπνούς να αναδύονται από την ακέφαλη σορό του θύματος.

Mom found son’s decapitated body after he was allegedly murdered by his girlfriend … who is married to his own son: cops https://t.co/WxgSaabTbs pic.twitter.com/AyNDFE6nQC