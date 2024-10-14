Θα ύψωναν τοίχο στο Παγκύπριο Γυμνάσιο για να χωρίζουν τους μαθητές με παραβατική συμπεριφορά

Σάλος έχει ξεσπάει στην Κύπρο με αφορμή απόφαση του υπουργείου Παιδείας να λειτουργήσει εναλλακτικό σχολείο για τους μαθητές με ακραία παραβατική συμπεριφορά εντός του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Η απόφαση προέβλεπε την κατασκευή ενός τοίχου ο οποίος θα χώριζε τα παιδιά, τα οποία θα φοιτούν στο εναλλακτικό πρόγραμμα, από εκείνα που φοιτούν στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Σύμφωνα με το philnews.com, οι καθηγητές αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή και πολύ περισσότερο όταν άρχισαν τα κατασκευαστικά έργα για τη δημιουργία του τοίχου, ενώ και οι μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου προέβησαν σε διαμαρτυρία έξω από το σχολείο.

Μάλιστα, η Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ) χαρακτήρισε μετά από επιτόπια επίσκεψη, εντελώς ακατάλληλο το χώρο του εναλλακτικού σχολείου. «Δεν ικανοποιεί καμία από τις παιδαγωγικές παραμέτρους που πρέπει να υπηρετεί. Τραγική είναι και η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να ανεγείρει τοίχο για να αποσπάσει και να διαχωρίσει τον χώρο αυτό από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Είναι ένας τοίχος έντονα καταθλιπτικός ιδιαίτερα για τα παιδιά που θα φιλοξενεί το εναλλακτικό πρόγραμμα», υπογράμμισε η ΟΕΛΜΕΚ.

Δεν θα υψωθεί... ο τοίχος

Οπως αναφέρει το philenews, επικαλούμενο έγκυρες πληροφορίες, μετά από τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν από εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς του σχολείου, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε, να μην προχωρήσει στην υλοποίηση της λειτουργίας του εναλλακτικού σχολείου εντός του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί σε άλλο χώρο, που θα αποφασίσει το υπουργείο Παιδείας.

Πηγή: skai.gr

