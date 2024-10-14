Γαλλία: 14χρονος φυγάς πρωταγωνιστής σε επεισοδιακή καταδίωξη- Έτρεχε με 180

Ένας 14χρονος από τη βορειοανατολική Γαλλία έκλεψε το αυτοκίνητο των γονιών του και προκάλεσε τρελή καταδίωξη σε έναν αυτοκινητόδρομο, τρέχοντας με 180 χιλιόμετρα, ανέφερε σήμερα η γαλλική δικαιοσύνη.

Ο έφηβος, που δεν έχει ποινικό μητρώο, θα παραπεμφθεί σε δικαστήριο ανηλίκων μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Κατηγορείται για κλοπή, ληστεία, οδήγηση χωρίς δίπλωμα, έκθεση σε κίνδυνο και πολλές άλλες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Μονμπελιάρ.

Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν επί 61,5 χιλιόμετρα. Ο νεαρός «έκανε σλάλομ ανάμεσα στα αυτοκίνητα, έτρεχε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης με 180 χιλιόμετρα», αφηγήθηκε, έκπληκτος, ο εισαγγελέας. Στη συνέχεια έκανε αναστροφή, πάνω στη ΛΕΑ και κατέληξε να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Παρ’ όλα’ αυτά, συνέχισε τη φυγή του πεζός αλλά οι αρχές τον συνέλαβαν σε ένα χωριό κοντά στο Ντολ.

Η επικίνδυνη οδήγησή του προκάλεσε ένα ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα περιπολικό και δύο άλλα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις άνθρωποι.

Αφού τέθηκε υπό κράτηση, ζήτησε συγγνώμη, είπε ο εισαγγελέας. «Το παιδί αδυνατεί να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τα γεγονότα (…) Λέει ότι είχε προβλήματα στο γυμνάσιο, αλλά δεν λέει τι είδους. Το καταπληκτικό είναι ότι ήταν σε θέση να πατάει τέρμα γκάζι και να τον καταδιώκουν επί τόσα χιλιόμετρα», σχολίασε ο εισαγγελέας.

Το παιδί «προέρχεται από μια συνηθισμένη οικογένεια, χωρίς προβλήματα» και δεν είχε δώσει αφορμή, εξαιρουμένης μιας υπόθεσης παρενόχλησης, μαζί με άλλους ανήλικους, για την οποία ακολουθήθηκε εναλλακτική διαδικασία. Αφού ξανάνοιξαν τα σχολεία φέτος, το είχε σκάσει πολλές φορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

