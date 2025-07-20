Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναρρώνει από κρίση τροφικής δηλητηρίασης, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του από το σπίτι για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Ο Νετανιάχου, 75 ετών, αισθάνθηκε αδιαθεσία στη διάρκεια της νύχτας η οποία οφειλόταν σε φλεγμονή του εντέρου και αφυδάτωση, για τις οποίες λαμβάνει ενδοφλέβια αγωγή, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών του, ο πρωθυπουργός θα ξεκουραστεί στο σπίτι τις επόμενες τρεις ημέρες και θα διαχειρίζεται τις κρατικές υποθέσεις από εκεί», πρόσθεσε το γραφείο του.

Στον Νετανιάχου τοποθετήθηκε βηματοδότης το 2023. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο σε αφαίρεση προστάτη αφού διαγνώστηκε με λοίμωξη του ουροποιητικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

