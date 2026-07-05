Νετανιάχου: Χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, για προστασία από τη Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, αναφερόμενος στη στάση του Ισραήλ απέναντι στους Χριστιανούς στη Μέση Ανατολή, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι «χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, επειδή τα προστατεύουμε από τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τους σκοτώσουν — και κάνουμε το ίδιο με τους Χριστιανούς παντού».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η πρόσφατη συμφωνία Ισραήλ–Λιβάνου, με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, δείχνει πως ο ίδιος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «έχουν περαιτέρω χαρτιά να παίξουν» όσον αφορά την ενίσχυση και επέκταση των σχέσεων του Ισραήλ στην περιοχή. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Λίβανος «θα ήθελε να απαλλαγεί από τη Χεζμπολάχ».

Netanyahu: We also take care of our friends, especially the Christians in the Middle East. The Christian villages in Lebanon, some of them have actually asked to be annexed to Israel. We protect Christians in the Middle East pic.twitter.com/SyeCM2PHMm — Acyn (@Acyn) July 5, 2026

Χωρίς ωστόσο να προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία, ο Νετανιάχου υποστήριξε: «Δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία μας. Είναι και οι Δρούζοι, οι μουσουλμάνοι, οι σουνίτες και αρκετοί από τους σιίτες επίσης… θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο. Ελπίζω να καταφέρουμε να συνάψουμε περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες».

Αν και δεν πρόκειται για επίσημη ειρηνευτική συμφωνία, το πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου επισημοποίησε την πρόθεση και των δύο χωρών να ομαλοποιήσουν τελικά τις σχέσεις τους, μετά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη ζώνη ασφαλείας του στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

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