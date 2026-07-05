AfD: «Νέο λαϊκό κόμμα» ή διχασμός;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εμφανίζεται πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με ποσοστό 29% σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Bild.

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου σε τρία κρατίδια της Γερμανίας, η AfD αναμένεται να αυξήσει την επιρροή της, με πιθανότητα απόκτησης απόλυτης πλειοψηφίας στη Σαξονία-Άνχαλτ και ποσοστό περίπου 35% στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Στο συνέδριο της AfD στην Ερφούρτη, η Αλίς Βάιντελ και ο Τίνο Κρουπάλα επανεξελέγησαν στην ηγεσία του κόμματος με 81% και 70% αντίστοιχα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας παρά διαφορετικές μεταβολές στα ποσοστά τους.

«Είμαστε το νέο λαϊκό κόμμα», ήταν το μήνυμα της Βάιντελ από το συνέδριο της AfD στην Ερφούρτη. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν κατά της ανόδου της Ακροδεξιάς στη Γερμανία.Τον Σεπτέμβριο διεξάγονται εκλογές σε τρία κρατίδια, όπου αναμένεται να εκλεγούν νέα κοινοβούλια: στη Σαξονία-Άνχαλτ, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Όλα τα βλέμματα είναι ήδη στραμμένα στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία θα μπορούσε να κατακτήσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο τοπικό κοινοβούλιο και να αναδείξει δικό της πρωθυπουργό, τον Ούλριχ Ζίγκμουντ. Και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, με ποσοστό περίπου 35%, προηγείται των υπόλοιπων κομμάτων.



Σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο παραμένει πρώτο κόμμα. Σε σημερινή δημοσκόπηση της κυριακάτικης Bild από το ινστιτούτο Insa, η ακροδεξιά AfD με 29% προηγείται της Χριστιανικής Ένωσης CDU/CSU (21%) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: Deutsche Welle

Στο συνέδριο του κόμματος στην Ερφούρτη, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, η Αλίς Βάιντελ και ο Τίνο Κρουπάλα επανεξελέγησαν στην ηγεσία του κόμματος. Η Βάιντελ εξασφάλισε 81%, αυξάνοντας το ποσοστό της, ενώ ο Κρουπάλα έλαβε 70%, χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη εσωκομματική εκλογή. Ωστόσο, αμφότεροι έστειλαν μήνυμα αρραγούς ενότητας.Κρουπάλα: «Θα κυβερνήσουμε»«Είμαστε το νέο λαϊκό κόμμα», διαμήνυσε η Άλις Βάιντελ, υποστηρίζοντας ότι η AfD είναι έτοιμη «να αναλάβει την ευθύνη». «Η AfD είναι εδώ για να νικήσει. Και θα νικήσουμε. Και θα κυβερνήσουμε», δήλωσε στην ομιλία του ο Τίνο Κρουπάλα. «Πρέπει επιτέλους να φύγουμε από την αντιπολίτευση και να γίνουμε κυβέρνηση. Είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε να κυβερνήσουμε».Η AfD προετοιμάζεται πλέον για τις τριπλές κρατιδιακές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα, όμως, ο μεγάλος στόχος παραμένει το 2029, χρονιά ομοσπονδιακών εκλογών, ευρωεκλογών, κρατιδιακών και δημοτικών αναμετρήσεων. Για να εξοικονομήσει χρήματα και πόρους, το κόμμα αποφάσισε στην Ερφούρτη να μην πραγματοποιήσει άλλο συνέδριο το 2029 και να κατευθύνει τα αντίστοιχα κονδύλια στην ενίσχυση του κομματικού μηχανισμού και της προεκλογικής εκστρατείας.Όπως σημειώνει το δημόσιο δίκτυο ARD, στην Ερφούρτη διαφάνηκε η στρατηγική που θα ακολουθήσει η AfD το επόμενο διάστημα. Αυτή τη φορά, η έμφαση δεν δόθηκε στο περιεχόμενο των προγραμματικών θέσεων -για τις οποίες θα ακολουθήσουν περαιτέρω διεργασίες- αλλά στην εσωκομματική πειθαρχία και στην αποφυγή της «δυσαρμονίας». Στην «πορεία προς την εξουσία», παρατηρεί το δίκτυο, «το κόμμα δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα».Πορείες, πανκ συναυλίες και... αγρυπνία κατά της ΑfDΕκτός συνεδρίου, αν και δεν σημειώθηκαν επεισόδια σύμφωνα με την αστυνομία παρά περιορισμένες συλλήψεις, σχεδόν 31.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις κατά της ανόδου της Ακροδεξιάς στη Γερμανία. Αν και δεν υπολοποίηθηκε ο στόχος των 50.000 παρόλα αυτά η συμμετοχή κρίθηκε αθρόα. Ως επί το πλείστον «ειρηνικές» χαρακτήρισε η αστυνομία της Θουριγγίας της διαδηλώσεις.Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, οι αστυνομικοί είχαν καταγράψει τη διάπραξα 65 ποινικών αδικημάτων και 13 διοικητικών παραπτωμάτων, όπως επίσης ζημιές σε μαγαζιά και ιδιωτικές περιουσίες.Στις διαδηλώσεις της Ερφούρτης συμμετείχε ένα ευρύ φάσμα από την κοινωνία των πολιτών, τα γερμανικά συνδικάτα, εκπροσώπους των εκκλησιών, μέλη οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας, πολιστικούς συλλόγους και ιδρύματα, πανεπιστημιακούς. Μεταξύ άλλων είχαν προγραμματιστεί σχεδόν τα πάντα: από πανκ, αντιφασιστικές συναυλίες μέχρι θεία λειτουργία με αγρυπνία και κεριά.Ενδεικτικό όμως της ανησυχίας στις γερμανικές αρχές είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με δική της δήλωση, η αστυνομία της Θουριγγίας προετοιμαζόταν εδώ και μήνες για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία.Ο κομβικός ρόλος της AfD ΘουριγγίαςΈνα άλλο σημείο που αναδείχθηκε από το συνέδριο της Ερφούρτης για άλλη μια φορά είναι ο κομβικός ρόλος που διαδραματίζει η κρατιδιακή οργάνωση του κόμματος στις ομοσπονδιακές εξελίξεις αλλά και στον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος.Κεντρική φιγούρα είναι ο Μπιερν Χέκε, ο κραταιός επικεφαλής της AfD Θουριγγίας, που στο παρελθόν έχει βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών για νεοναζιστικές καταβολές.Η κρατιδιακή οργάνωση του κόμματος στη Θουριγγία χαρακτηρίζεται από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως «επιβεβαιωμένα δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση» και δεν θεωρεί για παράδειγμα τους Γερμανούς μετανάστες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα, ισότιμους πολίτες.Σε πρόσφατη γνωμοδότηση Γερμανών συνταγματολόγων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της DW, καταδεικνύονται οι λόγοι για τους οποίους η AfD είναι κόμμα με αντισυνταγματικό υπόβαθρο: αντιτίθεται στη δημοκρατική αρχή και επιδιώκει να καταστείλει τους πολιτικούς αντιπάλους του. Αντιτίθεται επίσης στην αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έχει ρατσιστική πολιτική θεώρηση και παγιώνει αντιλήψεις περί ανθρώπων διαφοφερετικών τάξεων.

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