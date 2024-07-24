Η Μπριζίτ Μπαρντό απευθύνθηκε στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να τον «ειδοποιήσει για την τρομερή απειλή με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπα τα αδέσποτα ζώα» στην Τουρκία με ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Η πρώην μεγάλη πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου, της οποίας το ίδρυμα ασχολείται με την προστασία των ζώων, με μια επιστολή της, της οποίας έλαβε αντίγραφο το Γαλλικό Πρακτορείο, τάσσεται ενάντια σε ένα πολύ αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που προβλέπει μέχρι και την ευθανασία περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων αδέσποτων σκύλων στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

