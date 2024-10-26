Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, στην πρώτη του δήλωση μετά τα ισραηλινά αντίποινα κατά του Ιράν δήλωσε ότι το Ισραήλ επέλεξε τους στόχους του με βάση τα εθνικά του συμφέροντα και όχι σύμφωνα με τις υποδείξεις των ΗΠΑ.

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 13 μετέδωσε ότι το Ισραήλ αρχικά σχεδίαζε να χτυπήσει τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, αλλά άλλαξε το σχέδιό του και επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μετά από επίμονη πίεση των ΗΠΑ.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε την αναφορά, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς ψευδή».

«Το Ισραήλ επέλεξε τους στόχους εκ των προτέρων, με βάση τα εθνικά του συμφέροντα», αναφέρει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, «και όχι με βάση τις αμερικανικές οδηγίες». «Έτσι ήταν και έτσι θα είναι».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει πλήξει μόνο στρατιωτικούς στόχους κατά την επίθεσή του στο Ιράν και ότι ελπίζει πως αυτό είναι «το τέλος».

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν είχε διαμηνύσει ότι δεν θα υποστηρίξει μια ισραηλινή επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τους αναλυτές να εκτιμούν μετά την ισραηλινή επίθεση ότι ο Λευκός Οίκος επέβαλε πλήρως τις θέσεις του και το Ισραήλ στόχευσε μόνο ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

