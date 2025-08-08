Νετανιάχου: Στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την απελευθερώσει από τη Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς και να παράσχει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί εκεί μια ειρηνική κυβέρνηση, ανέφερε το γραφείο του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης στο Χ.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Μερτς σήμερα, συμπλήρωσε το γραφείο του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

