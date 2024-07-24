Η παρουσία του στις ΗΠΑ έβγαλε χιλιάδες Αμερικανούς στους δρόμους, προκειμένου να διαδηλώσουν για τη Γάζα. Η παρουσία του στο βήμα του Κογκρέσου, προκάλεσε έντονες -σε πολλές περιπτώσεις- αντιδράσεις από γερουσιαστές. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω ενός πολέμου που διεξάγεται στη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε από το Κογκρέσο τις ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό του Ισραήλ και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει, φτάνοντας ως το τέλος τον πόλεμο, με την εξολόθρευση της Χαμάς.

«Ο εβραϊκός λαός δεν είναι πλέον αβοήθητος απέναντι στους εχθρούς μας. Για το Ισραήλ, το ποτέ ξανά δεν πρέπει να είναι μια κενή υπόσχεση», χρησιμοποιώντας μία φράση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. «Μετά τις 7 Οκτωβρίου, το ποτέ ξανά είναι τώρα», τόνισε και κάλεσε τις ΗΠΑ να συνεχίζουν μαζί με το Ισραήλ, όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια.

«Θα νικήσουμε», ήταν η πρώτη φράση του Νετανιάχου στο Κογκρέσο, τονίζοντας ότι η 7η Οκτωβρίου, η ημέρα εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ και η σφαγή εκατοντάδων Ισραηλινών, «θα ζει για πάντα ως ύβρη» για τον λαό του. Συνέκρινε μάλιστα την εισβολή της Χαμάς με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

«Συναντιόμαστε σήμερα σε ένα σταυροδρόμι της ιστορίας», συνέχισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο «άξονας του κακού» του Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους «Άραβες φίλους μας». «Αυτή δεν είναι μια σύγκρουση πολιτισμών, αυτή είναι μια σύγκρουση μεταξύ βαρβαρότητας και πολιτισμού. Η Αμερική και το Ισραήλ πρέπει να σταθούν μαζί», τόνισε με έμφαση.

Ο Νετανιάχου επικαλείται τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη για να περιγράψει την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Σημειώνει ότι η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια εβραϊκής εορτής. «Ξεκίνησε ως μια τέλεια μέρα, χωρίς ένα σύννεφο στον ουρανό» τόνισε και συνέχισε: «οι επιτιθέμενοι της Χαμάς βίασαν γυναίκες, αποκεφάλισαν άνδρες, έκαψαν μωρά ζωντανά, Οι Ισραηλινές δυνάμεις διέσωδσαν πολλούς ομήρους από τη Γάζα».

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, είπε ότι «δεν θα ησυχάσω μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι αγαπημένοι τους στο σπίτι».

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τζο Μπάιντεν για τις «ακούραστες προσπάθειές του για λογαριασμό των ομήρων». «Το να νικήσουμε τους εχθρούς μας απαιτεί τόσο θάρρος όσο και διαύγεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι «επιλέγουν να σταθούν με το κακό». «Θα έπρεπε να ντρέπονται για τον εαυτό τους», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι διαδηλωτές αυτοί «έγιναν οι χρήσιμοι ηλίθιοι του Ιράν».

Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς γερουσιαστές, είπε ότι «αν είναι να θυμάστε ένα πράγμα από αυτήν την ομιλία, ας είναι το εξής: «Οι εχθροί μας είναι οι εχθροί σας, ο αγώνας μας είναι ο αγώνας σας και η νίκη μας θα είναι η νίκη σας».

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έστρεψε τα βέλη του προς το Ιράν, το οποίο κατηγόρησε ότι επιχειρεί να επιβάλει ένα «ριζοσπαστικό Ισλάμ στον κόσμο». «ΗΠΑ και Ισραήλ πρέπει να σταθούν εμπόδιο στον δρόμο τους», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει δώσει εξουσιοδότηση για επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους. «Το Ιράν, για να αμφισβητήσει τις ΗΠΑ, πρέπει πρώτα να κατακτήσει τη Μέση Ανατολή», τόνισε.

Και προσθέτει: «Αλλά στην καρδιά της Μέσης Ανατολής, που στέκεται εμπόδιο στο Ιράν, βρίσκεται μια περήφανη φιλοαμερικανική δημοκρατία - η χώρα μου, το κράτος του Ισραήλ». Ο Νετανιάχου λέει ότι όταν το Ισραήλ πολεμά τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ ή τους Χούτι, πολεμά πραγματικά το «δολοφονικό» Ιράν. «Η νίκη μας είναι ορατή. Η νίκη του Ισραήλ επί της Χαμάς θα είναι ένα ισχυρό πλήγμα στον άξονα τρόμου του Ιράν».

Προσθέτει ότι η Χεζμπολάχ, η οποία δρα στο νότιο Λίβανο και εξαπολύει επιθέσεις σχεδόν καθημερινά στο Ισραήλ τους τελευταίους εννέα μήνες, είναι ένα άλλο μέλος του ίδιου ιρανικού «άξονα». «Το Ισραήλ θα κάνει ό,τι πρέπει για να επιστρέψει η τάξη στα βόρεια σύνορά του και να επιστρέψει ο λαός μας με ασφάλεια στα σπίτια μας, Θα συντρίψουμε τη Χεζμπολάχ».

«Την επόμενη μέρα που θα νικήσουμε τη Χαμάς, μια νέα Γάζα θα αναδυθεί», τόνισε και ζήτησε «μια αποστρατιωτικοποιημένη και αποριζοσπαστική», Λωρίδα της Γάζας, την οποία λέει ότι θα πρέπει να διοικεί μια «πολιτική διοίκηση». «Αλλά για το άμεσο μέλλον πρέπει να διατηρήσουμε τον κυρίαρχο έλεγχο ασφαλείας... για να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν αποτελεί ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ», λέει.

Ο Νετανιάχου έπλεξε το εγκώμιο του Ντόναλντ Τραμπ, για τη μεσολάβησή του στις Συμφωνίες των Αβραάμ.

Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ παρέχουν στο Ισραήλ «γενναιόδωρη στρατιωτική βοήθεια» εδώ και δεκαετίες. Και το Ισραήλ έχει παράσχει στις ΗΠΑ κρίσιμες πληροφορίες που «έσωσαν πολλές ζωές», πρόσθεσε.

Η «ταχεία» στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ θα μπορούσε να «επιταχύνει δραματικά» τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και να βοηθήσει στην αποτροπή ενός ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόνισε.

«Δώστε μας τα εργαλεία πιο γρήγορα και θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά πιο γρήγορα», λέει.

Ο Νετανιάχου συνέχισε να επαινεί τον Τραμπ, λέγοντας ότι «ανακουφίστηκα όταν βγήκε σώος και αβλαβής από την απαίσια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός ευχαριστεί τον Τραμπ για τα μέτρα που έλαβε για να στηρίξει το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ και της αναγνώρισης της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.