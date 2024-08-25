Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει πει «την τελευταία της λέξη» με τα προληπτικά πλήγματα που εξαπέλυσε σήμερα τα ξημερώματα εναντίον του Λιβάνου προκειμένου να αποτρέψει ευρείας κλίμακας επίθεση του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Κατά την έναρξη της κυβερνητικής συνεδρίασης, τόνισε ότι «ο Νασράλα στη Βηρυτό και ο Χαμενεΐ στην Τεχεράνη πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα επιπλέον βήμα για την αλλαγή της κατάστασης στο βορρά» πρόσθεσε δε πως «αυτό που συνέβη σήμερα δεν είναι το τέλος της ιστορίας».

Κατά την ενημέρωση του στο συμβούλιο ασφαλείας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, είπε πως «νωρίς σήμερα το πρωί, η Χεζμπολάχ προσπάθησε να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ με ρουκέτες και drones».

Ταυτόχρονα ο Νετανιάχου ανέφερε ο IDF κατέστρεψε χιλιάδες ρουκέτες μικρού βεληνεκούς, οι οποίοι είχαν σχεδιαστεί όλοι «για να επιτεθούν στους πολίτες μας και τις δυνάμεις μας στη Γαλιλαία. Επίσης, ο Ισραηλινός Στρατός αναχαίτισε όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε στρατηγικό στόχο στο κέντρο της χώρας.

«Χτυπάμε τη Χεζμπολάχ με συντριπτικά χτυπήματα», είπε και πρόσθεσε: «Πριν από τρεις εβδομάδες, εξουδετερώσαμε τον διοικητή επιτελείου (Χεζμπολάχ) και σήμερα ματαιώσαμε σχέδιο επίθεσης.Ο Νασράλα στη Βηρυτό και ο Χαμενεΐ στην Τεχεράνη πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα επιπλέον βήμα για την αλλαγή της κατάστασης στο βορρά και την επιστροφή των κατοίκων μας με ασφάλεια στα σπίτια τους. Και επαναλαμβάνω – αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας».

