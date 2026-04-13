Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σήμερα Δευτέρα τη στήριξή του στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ανακοινώνοντας πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό για το θέμα με τις ΗΠΑ.

«Η εκεχειρία θα μπορούσε να τερματιστεί γρήγορα» προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Φυσικά στηρίζουμε αυτήν τη σθεναρή θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Επιπλέον, ο Νετανιάχου είπε σήμερα πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς του τηλεφώνησε την Κυριακή, αφού αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, για να τον ενημερώσει σχετικά με τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου με το Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν επετεύχθη συμφωνία.

«Αν δεν είχαμε δράσει, τότε μέρη όπως το Νατάνζ, το Φόρντο και το Μπουσέρ θα έμεναν στη μνήμη όπως το Άουσβιτς, το Μαϊντάνεκ και το Σόμπιμπορ» δήλωσε δε, παρομοιάζοντας τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις με τα στρατόπεδα εξόντωσης.

«Το Ισραήλ βρίσκεται στο απόγειο της δύναμής του» επισήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Για τον Λίβανο ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλουμε μια «πιο βαθιά ζώνη ασφαλείας».

Πηγή: skai.gr

