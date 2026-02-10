Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε την Τρίτη ότι τα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν που βγήκαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν το «βαθύ κράτος» και τη διαφθορά των δυτικών ελίτ, αποκαλώντας τις αποκαλύψεις «καθαρό σατανισμό».

Ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι NTV, δήλωσε ότι η υπόθεση Έπσταϊν «αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο των δυτικών ελίτ που σκοπεύουν να κυβερνήσουν τον κόσμο». Χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις σαν «καθαρό σατανισμό», και ισχυρίστηκε ότι έχουν αποκαλύψει το «βαθύ κράτος» της «συλλογικής Δύσης». Επίσης, αναφέρθηκε στους δεσμούς του ατιμασμένου σεξουαλικού εμπόρου με τους Ρώσους δισεκατομμυριούχους και τις ελίτ, ρομαντικοποιώντας το. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua, παρέθεσε τα λόγια ενός διάσημου σοβιετικού ποιητή, του Βλαντιμίρ Βισότσκι: «Η διείσδυσή μας σε όλο τον πλανήτη είναι ιδιαίτερα αισθητή από μακριά».

JUST IN: 🇷🇺 Russian Foreign Minister Lavrov calls Epstein files "pure Satanism" and says they expose the true face of the Collective West. pic.twitter.com/f4N0CaXfbG — BRICS News (@BRICSinfo) February 10, 2026

«Αυτό το θέμα (τα αρχεία Epstein) αφορά την αποκάλυψη του αληθινού προσώπου αυτού που ονομάζεται συλλογική Δύση, αυτό που ονομάζεται βαθύ κράτος ή, καλύτερα, η βαθιά ένωση που κυβερνά τις δυτικές χώρες και προσπαθεί να κυβερνήσει ολόκληρο τον κόσμο... Νομίζω ότι είναι περιττό να εξηγήσουμε στους φυσιολογικούς ανθρώπους ότι αυτό είναι πέρα ​​από την ανθρώπινη λογική και ότι είναι καθαρός σατανισμός», δήλωσε ο Λαβάροφ. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σημείωσε επίσης ότι ο φάκελος Έπσταϊν αποκαλύπτει ένα ακραίο επίπεδο διαφθοράς μεταξύ των δυτικών ελίτ.

Τα σχόλια του Λαβρόφ έρχονται καθώς η νέα παρτίδα των αρχείων Έπσταϊν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει φέρει νέες αποκαλύψεις. Μεταξύ άλλων, η λίστα περιλαμβάνει τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, τον πρώην πρίγκιπα Ανδρέα Μαουνταμπάταν, τον Βρετανό πρέσβη στην Ουάσινγκτον, Πίτερ Μάντελσον και τον προσωπάρχη του Βρετανού πρωθυπουργού Μόργκαν ΜακΣούινι. Η μονάδα οικονομικών εγκλημάτων της Νορβηγίας έχει ασκήσει κατηγορίες για διαφθορά κατά του πρώην πρωθυπουργού Θόρμπιορν Γιάγκλαντ. Η Μόνα Γιούλ, πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ιορδανία, η οποία συμμετείχε στη Συμφωνία του Όσλο, παραιτήθηκε. Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ ζήτησε συγγνώμη για τις διασυνδέσεις της με τον Έπσταϊν. Στη Σλοβακία, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μίροσλαβ Λάιτσακ παραιτήθηκε από τη θέση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας, η Σουηδή αξιωματούχος του ΟΗΕ Τζοάνα Ρουμπινστάιν παραιτήθηκε και ο Γάλλος υπουργός Πολιτισμού Ζακ Λανγκ προσφέρθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου.

