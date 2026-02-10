Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε λάβει αναφορές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) που περιέγραφαν λεπτομερώς τα σχέδια μάχης της Χαμάς ήδη από τον Απρίλιο του 2018, αναφέρει η ισραηλινή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Ynet, επικαλούμενη σχετικά έγγραφα και μαρτυρίες ανώτερων αξιωματούχων.

Η έκθεση αναφέρει ότι μεταξύ 2018 και 2022, η Χαμάς ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για μια συντονισμένη, πολυμέτωπη επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών βάσεων και κοινοβίων στο νότιο Ισραήλ.

Το σχέδιο επίθεσης, το οποίο αργότερα καταρτίστηκε σε ένα έγγραφο γνωστό ως «Τείχη της Ιεριχούς», προέβλεπε την παραβίαση των συνόρων της Γάζας σε δεκάδες σημεία και την ανάπτυξη χιλιάδων μαχητών.

Σύμφωνα με το Ynet, ο Νετανιάχου έλαβε αρκετές φορές πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια της Χαμάς όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις επανειλημμένες δημόσιες αρνήσεις του ότι είχε δει ή ακούσει ποτέ για τα «Τείχη της Ιεριχούς» πριν από τις 7 Οκτωβρίου.

Η έκθεση αναφέρει ότι η πρώτη γνωστή διαβίβαση του σχεδίου στην ισραηλινή ηγεσία έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2018, όταν το Τμήμα Έρευνας της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών διένειμε ένα ειδικό έγγραφο των υπηρεσιέων πληροφοριών σε ανώτερους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών γραμματέων του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, των επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ και της υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, και του γραφείου του αρχηγού του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το Ynet, η έκθεση του 2018 έθετε το ακόλουθο ερώτημα στον υπότιτλό της: «Οικοδομεί η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς τη δύναμή της για μια ευρεία επίθεση βαθιά στην επικράτειά μας;»

Η έκθεση του 2018 φρόντισε να μεταφέρει τη σοβαρότητα της απειλής, τονίζοντας ότι «το εύρος του σχεδίου και η πολυπλοκότητά του είναι εξαιρετικά».

Ενώ ορισμένοι αναλυτές που συνέβαλαν στην έκθεση εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν η Χαμάς θα μπορούσε πραγματικά να εφαρμόσει πλήρως το σχέδιο, προειδοποίησαν ότι «το σχέδιο απεικονίζει ένα νέο και ευρύτερο σενάριο απειλής από πριν».

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε ότι έλαβε οποιαδήποτε πληροφορία ότι η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλη επίθεση κατά τα χρόνια που προηγήθηκαν της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, και όταν ρωτήθηκε από τον Ελεγκτή του Κράτους Ματανιάχου Ένγκλμαν σχετικά με αυτό κατά τη διάρκεια έρευνας για τις αποτυχίες που επέτρεψαν την επίθεση, το Γραφείο του Πρωθυπουργού δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός δεν έλαβε ποτέ και δεν ενημερώθηκε ποτέ για το έγγραφο «Τείχη της Ιεριχούς» μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου, και ότι «δεν του παρουσιάστηκε ποτέ κανένα σχέδιο της Χαμάς για μαζική επιδρομή σε ισραηλινό έδαφος».

Ωστόσο, το ίδιο το δημοσιευμένο υλικό του Νετανιάχου φαίνεται να αντικρούει αυτούς τους ισχυρισμούς. Στο έγγραφο 55 σελίδων που απέστειλε στο Γραφείο του Ελεγκτή του Κράτους την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός παραδέχεται ότι έλαβε την έκθεση των μυστικών υπηρεσιών του Απριλίου 2018, αλλά επιλεκτικά παρέθεσε μόνο την πιο συγκρατημένη εκτίμηση, η οποία ανέφερε ότι η Χαμάς είχε «βασική ικανότητα να πραγματοποιήσει αρκετές ταυτόχρονες επιδρομές», αλλά ότι λόγω ποικίλων παραγόντων, «δεν είναι πιθανό αυτή τη στιγμή».

Το έγγραφο παρέλειψε την καταληκτική πρόταση της παραγράφου, η οποία προειδοποιούσε ότι το σχέδιο σηματοδοτεί τις μελλοντικές φιλοδοξίες της τρομοκρατικής ομάδας και ότι σκόπευε να ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις της.

Πηγή: skai.gr

