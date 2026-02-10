Λογαριασμός
Έσωσε ο ίδιος τη ζωή του - Αστραπιαίες αντιδράσεις νοσηλευτή που πνιγόταν από φαγητό - Βίντεο

Χωρίς κανέναν να τον βοηθήσει, ο Ιλίας Γιλντίρ χρησιμοποίησε ένα κάθισμα για να εκτελέσει τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του - «Δεν πανικοβλήθηκα καθόλου»

Τουρκία

Αστραπιαίες αντιδράσεις... Ένας εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο στο Οσμανίγιε της Τουρκίας έσωσε ο ίδιος τη ζωή του, καθώς πνίγηκε ενώ έτρωγε μόνος του. Χωρίς κανέναν δίπλα του για να τον βοηθήσει, ο Ιλίας Γιλντίρ χρησιμοποίησε ένα κάθισμα για να μπορέσει να εκτελέσει τη λαβή Χάιμλιχ  στον εαυτό του, καταφέρνοντας να βγάλει το φαγητό που είχε κολλήσει στο λαιμό του.

«Δεν πανικοβλήθηκα καθόλου»

Περιγράφοντας την εμπειρία του, ο Ιλίας Γιλντίρ είπε: «Είχα παραγγείλει φαγητό ενώ καθόμουν στο γραφείο μου. Ενώ έτρωγα, αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου, και ένα κομμάτι φαγητού κόλλησε στο λαιμό μου και τον μπλόκαρε εντελώς. Γνωρίζοντας τη σημασία των πρώτων βοηθειών, δεν πανικοβλήθηκα καθόλου. Εφόσον είμαι εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών, ήξερα τι να κάνω και έδρασα μέσως ήρεμα. Πήγα ακριβώς πίσω από το κάθισμα Ασκώντας ισχυρή πίεση στο στήθος μου, κατάφερα να αποβάλω το αντικείμενο». 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία νοσοκομείο
