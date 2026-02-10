Αστραπιαίες αντιδράσεις... Ένας εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο στο Οσμανίγιε της Τουρκίας έσωσε ο ίδιος τη ζωή του, καθώς πνίγηκε ενώ έτρωγε μόνος του. Χωρίς κανέναν δίπλα του για να τον βοηθήσει, ο Ιλίας Γιλντίρ χρησιμοποίησε ένα κάθισμα για να μπορέσει να εκτελέσει τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του, καταφέρνοντας να βγάλει το φαγητό που είχε κολλήσει στο λαιμό του.

A medical worker in Türkiye saved his own life after choking while eating alone. With no one around to help, Ilyas Yildir used a chair to perform the Heimlich manoeuvre on himself, dislodging food stuck in his throat pic.twitter.com/A190BkWiyq February 10, 2026

«Δεν πανικοβλήθηκα καθόλου»

Περιγράφοντας την εμπειρία του, ο Ιλίας Γιλντίρ είπε: «Είχα παραγγείλει φαγητό ενώ καθόμουν στο γραφείο μου. Ενώ έτρωγα, αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου, και ένα κομμάτι φαγητού κόλλησε στο λαιμό μου και τον μπλόκαρε εντελώς. Γνωρίζοντας τη σημασία των πρώτων βοηθειών, δεν πανικοβλήθηκα καθόλου. Εφόσον είμαι εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών, ήξερα τι να κάνω και έδρασα μέσως ήρεμα. Πήγα ακριβώς πίσω από το κάθισμα Ασκώντας ισχυρή πίεση στο στήθος μου, κατάφερα να αποβάλω το αντικείμενο».

Πηγή: skai.gr

