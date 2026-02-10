ΝΑΤΟ: Οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν το «τιμόνι» τριών μεγάλων στρατιωτικών διοικήσεων

Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν σε ανακατανομή των ανώτερων στρατιωτικών διοικήσεων της Συμμαχίας, ενισχύοντας τον ρόλο των Ευρωπαίων συμμάχων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας πιο δίκαιης κατανομής ευθυνών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναλάβει τη διοίκηση της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων Νόρφολκ (Joint Force Command Norfolk), ενώ η Ιταλία θα αναλάβει τη διοίκηση της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων Νάπολης (Joint Force Command Naples), οι οποίες μέχρι σήμερα τελούν υπό αμερικανική διοίκηση.

Η Γερμανία και η Πολωνία θα μοιράζονται τη διοίκηση της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων Μπρούνσουμ (Joint Force Command Brunssum) σε εκ περιτροπής βάση.

Ως αποτέλεσμα, και οι τρεις Διοικήσεις Κοινών Δυνάμεων, διοικήσεις τεσσάρων αστέρων που έχουν επιχειρησιακή ευθύνη σε περιόδους κρίσης και σύγκρουσης, θα τελούν υπό ευρωπαϊκή ηγεσία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ηγούνται και των τριών διοικήσεων των κλάδων του θεάτρου επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας πρόσφατα την ευθύνη της Συμμαχικής Ναυτικής Διοίκησης και διατηρώντας την ηγεσία της Συμμαχικής Χερσαίας Διοίκησης καθώς και της Συμμαχικής Αεροπορικής Διοίκησης.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια δικαιότερης κατανομής των ευθυνών εντός του ΝΑΤΟ, με τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλαμβάνουν αυξημένους ηγετικούς ρόλους στη Δομή Διοίκησης της Συμμαχίας, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης του ρόλου του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης (SACEUR), υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

