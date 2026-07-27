Ιράν: Συνοριοφύλακες σκότωσαν τέσσερις Kούρδους μαχητές

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, 27/7, ότι σκότωσαν τέσσερις μαχητές του Κόμματος για μια Ελεύθερη Ζωή στο Κουρδιστάν (PJAK) σε παραμεθόρια περιοχή στο δυτικό άκρο της χώρας.

Το Ιράν έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές οργανώσεις» τις αντιπολιτευόμενες κουρδικές ομάδες, κατηγορώντας τες ότι εξυπηρετούν τα συμφέρονται της Δύσης και του Ισραήλ. Το PJAK χαρακτηρίζεται επίσης «τρομοκρατική οργάνωση» από τις ΗΠΑ και την Τουρκία.

Από την ίδρυσή του το 2004, το PJAK - το οποίο προήλθε από τους κόλπους του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και υποστηρίζει την αυτοδιάθεση των Κούρδων στο Ιράν - διεξάγει ένοπλο αγώνα κατά των ιρανικών δυνάμεων σε ορεινές κουρδικές περιοχές κατά μήκος των ιρανοϊρακινών συνόρων.

«Ύστερα από ένοπλη σύγκρουση μεταξύ θαρραλέων συνοριοφυλάκων και των επιτιθέμενων, τέσσερα μέλη της οργάνωσης PJAK σκοτώθηκαν», ανέφεραν η ανακοίνωση των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. «Σημαντικές ποσότητες όπλων και πυρομαχικών - όπως πιστόλια, γεμιστήρες, σφαίρες και χειροβομβίδες - ανακαλύφθηκαν» στο όχημα των δραστών, κοντά στην πόλη Μπανέχ, λίγα χιλόμετρα μακριά από τα σύνορα με το Ιράκ.

Τον Φεβρουάριο, 11 μέλη του PJAK είχαν συλληφθεί για πράξεις δολιοφθοράς, ύστερα από τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που άφησαν πίσω αρκετές χιλιάδες νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

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