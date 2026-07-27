Με ειδικά διαμορφωμένη αεροδιακομιδή αναχώρησε για τη Γερμανία το δίχρονο αγόρι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα σε κατοικία στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Το παιδί, σύμφωνα με το neakriti.gr εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σοβαρή.

Το αγοράκι νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούσαν στενά την πορεία της υγείας του, αξιολογώντας συνεχώς τη νευρολογική του κατάσταση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιχειρηθεί διαδικασία αφύπνισης.

Ανησυχία για πιθανές νευρολογικές επιπτώσεις

Παρότι οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού, έντονος παραμένει ο προβληματισμός για τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να είχε η παραμονή του κάτω από το νερό στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Παρά την επιτυχημένη ανάνηψη, το παιδί παρουσίαζε μειωμένο επίπεδο συνείδησης τόσο κατά την αρχική νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όσο και μετά τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γονέων του, παρέμεινε μέσα στην πισίνα για περίπου 2-3 λεπτά, χρονικό διάστημα που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για έναν οργανισμό τόσο μικρής ηλικίας.

Η άμεση παρέμβαση της μητέρας αποδείχθηκε καθοριστική

Καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του έπαιξε η μητέρα του, η οποία είναι γιατρός. Μαζί με τον πατέρα του παιδιού το ανέσυραν από το νερό και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν την αναπνοή του πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά την ανταπόκρισή του στις προσπάθειες ανάνηψης, το παιδί δεν ανέκτησε το επίπεδο συνείδησής του, γεγονός που οδήγησε στη διασωλήνωσή του και στην εισαγωγή του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Η μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Γερμανίας κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία και η εξειδικευμένη αντιμετώπισή του, με την ελπίδα για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του.

Πηγή: skai.gr

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