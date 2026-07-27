Τρίτος γύρος εργασιών της Κοινής Ελληνολιβυκής Τεχνικής Επιτροπής

Η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας κατά τον τρίτο γύρο εργασιών της Κοινής Ελληνολιβυκής Τεχνικής Επιτροπής για την Οριοθέτηση Θαλάσσιων Ζωνών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου στην Αθήνα.

«Οι δύο πλευρές παραμένουν προσηλωμένες στον εποικοδομητικό διάλογο, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επαναβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακά στενές διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης», αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

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