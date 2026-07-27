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Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, με συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ

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Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι  21 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Πυρκαγιά Πυροσβεστική δασικές πυρκαγιές
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