«Μαφία των Χανίων»: Οι ομαδικές συνομιλίες των μελών και το «οπλοστάσιο για πόλεμο»

Νέα στοιχεία από την έρευνα της ασφάλειας Χανιών για την υπόθεση της αποκαλούμενης «μαφίας των Χανίων» βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με συνομιλίες που αφορούν διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και χρηματικές συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 52 συναλλαγές που αφορούν αγοραπωλησίες πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής. Στο υλικό περιλαμβάνονται φωτογραφίες πιστολιών, αναφορές σε μεγάλες ποσότητες φυσιγγίων, αλλά και συνομιλίες στις οποίες χρησιμοποιούνται κωδικοί αριθμοί αντί ονομάτων.

«Καινούργιο εργαλείο»

Σε μία από τις συνομιλίες αποστέλλεται φωτογραφία πιστολιού μαζί με γεμιστήρα. Ο αποστολέας αναφέρει πως πρόκειται για «καινούργιο» όπλο, ενώ όταν ερωτάται αν είναι «40άρι», απαντά ότι είναι «9άρι» και το χαρακτηρίζει «καινούργιο εργαλείο».

Σε διαφορετική ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται αναφορά στην προμήθεια φυσιγγίων. Ενας από τους συνομιλητές ζητά πληροφορίες για φυσίγγια τύπου Α3, με την τιμή να αναφέρεται στα 1,90 ευρώ ανά τεμάχιο. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για ποσότητα 2.000 φυσιγγίων, ενώ άλλος συνομιλητής σημειώνει ότι τα είχε προμηθευτεί προς 1,80 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και συνομιλία στην οποία ζητείται οικονομική προσφορά για φυσίγγια διαμετρήματος 7,62, με την παραγγελία να αφορά 50.000 τεμάχια.

Κωδικές ονομασίες

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες περιλαμβάνουν επίσης συνεχείς αναφορές σε αριθμούς, όπως «4», «5», «7» και «25», οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα που συμμετείχαν στις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Σε ένα από τα μηνύματα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σήμερα έχουμε 4 + 13 στο μαγαζί + 11 + 23 + 25, και χωριό και πόλη», ενώ σε άλλη συνομιλία γίνεται αναφορά σε δοσοληψίες, με καταγραφές όπως «640 ο 7» και «300 ο 4».

Παράλληλα, καταγράφονται αναλυτικοί υπολογισμοί εσόδων και οφειλών. Σε ένα μήνυμα αναφέρεται πως «όλα τα λεφτά που έχεις για εμένα βγαίνουν 5.400, κράτα τα 400 και τα 600 και σου χρωστάω 600», ενώ αλλού εμφανίζεται ο υπολογισμός «16.060 + 940 = 17 χιλιάδες καθαρά».

Υπενθυμίζεται ότι οι συλλήψεις των εμπλεκομένων είχαν πραγματοποιηθεί τον περασμένο Αύγουστο, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, με συνολικά 90 κατηγορουμένους.

Πηγή: skai.gr

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