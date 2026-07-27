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Αρμενία: Ζήτησε συνδρομή Πούτιν για τις εξαγωγές – Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για ένταξη στην ΕΕ

Ο Πασινιάν δήλωσε ότι η Αρμενία είναι τεχνικά έτοιμη να διεξάγει δημοψήφισμα για ένταξη στην ΕΕ, αλλά μόνο μετά την επίσημη υποβολή αιτήματος ένταξης

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Πασινιάν

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συνδράμει στην επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τους ρωσικούς περιορισμούς που επηρεάζουν τις εξαγωγές αρμενικών προϊόντων, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών, όπως ανακοίνωσε η αρμενική κυβέρνηση.

Σε ξεχωριστές του δηλώσεις ο Πασινιάν είπε ότι η Αρμενία θα είναι από τεχνικής απόψεως σε θέση να διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο αφότου η χώρα υποβάλει επίσημα αίτηση για την ένταξη της στην ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Αρμενία Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία δημοψήφισμα
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