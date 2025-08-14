Νετανιάχου: Πέντε αρχές για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Πέντε αρχές για την ολοκλήρωση του πολέμου έθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς, η επιστροφή όλων των ομήρων και η δημιουργία νέας πολιτικής διοίκησης στη Γάζα αποτελούν βασικούς όρους για τη «νίκη».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρει ότι «πριν από μία εβδομάδα, συγκάλεσα το Συμβούλιο Ασφαλείας και καθορίσαμε πέντε αρχές για την ολοκλήρωση του πολέμου:

Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί

Όλοι οι όμηροι -ζωντανοί και νεκροί- πρέπει να επιστραφούν. Δεν θα εγκαταλείψουμε κανέναν

Η Λωρίδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί. Όχι μόνο η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, αλλά πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα παράγονται όπλα στη Λωρίδα ούτε θα εισάγονται λαθραία

Θα υπάρχει ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης ασφαλείας

Θα υπάρξει εναλλακτική πολιτική διοίκηση που δεν θα είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή, άνθρωποι που δεν θα εκπαιδεύουν τα παιδιά τους για την τρομοκρατία, δεν θα χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, ούτε θα εξαπολύουν τρομοκρατικές ενέργειες.

Αυτές οι πέντε αρχές θα διασφαλίσουν την ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτό είναι το νόημα της λέξης «νίκη», αναφέρει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.



