Νετανιάχου: Εξοργισμένα τα αραβικά έθνη μετά τις δηλώσεις του περί «Μεγάλου Ισραήλ»

Εξοργισμένα είναι τα αραβικά έθνη μετά τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι αισθάνεται σύνδεση με το όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, ο Αραβικός Σύνδεσμος και η Παλαιστινιακή Αρχή εξέδωσαν δηλώσεις καταδικάζοντας το σχόλιο του ισραηλινού πρωθυπουργού, επικρίνοντας «τη νοοτροπία που είναι βουτηγμένη σε αποικιακές αυταπάτες»

Σε συνέντευξη στο i24News που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε από την παρουσιάστρια του δικτύου Σαρόν Γκαλ αν «αισθάνεται σύνδεση» με ένα «όραμα» του Μεγάλου Ισραήλ, στην οποία απάντησε: «Πάρα πολύ».

Ο όρος «Μεγάλο Ισραήλ» αναφέρεται σε διευρυμένα σύνορα με βιβλικές ή ιστορικές περιγραφές και έχει πολλές εκδοχές, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν τμήματα της σημερινής Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Συρίας, της Αιγύπτου, του Ιράκ και της Σαουδικής Αραβίας. Διαδόθηκε μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του Ιουνίου 1967 και «επικαιροποιήθηκε» για να αναφέρεται επίσης στις περιοχές που μόλις είχε κατακτήσει το Ισραήλ - Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά και τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Εξακολουθεί να υιοθετείται από ορισμένες ακροδεξιές προσωπικότητες στο Ισραήλ, οι οποίες εκφράζουν την επιθυμία να προσαρτήσουν ή τελικά να ελέγξουν πολλά από αυτά τα εδάφη.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Ιορδανία και ο Αραβικός Σύνδεσμος εξέδωσαν δηλώσεις με τις οποίες επικρίνουν τα σχόλια του Νετανιάχου και προειδοποιούν ότι απειλούν την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι καταδικάζει τα σχόλια του Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τα ως «επικίνδυνη και προκλητική κλιμάκωση».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου καταδίκασε επίσης το σχόλιο, λέγοντας ότι το Κάιρο ζήτησε από το Ισραήλ διευκρινίσεις δεδομένων των «επιπτώσεων της πρόκλησης αστάθειας και αντανακλά την απόρριψη της επιδίωξης της ειρήνης στην περιοχή, καθώς και την επιμονή στην κλιμάκωση».

«Αυτό (το σχόλιο) έρχεται σε αντίθεση με τις φιλοδοξίες των περιφερειακών και διεθνών μερών που αγαπούν την ειρήνη και επιδιώκουν την επίτευξη ασφάλειας και σταθερότητας για όλους τους λαούς της περιοχής», πρόσθεσε.

Σε δική του δήλωση, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ εξέφρασε την «καταδίκη και την αποκήρυξη» των σχολίων του Νετανιάχου, «θεωρώντας τα ως επέκταση της προσέγγισης της κατοχής που βασίζεται στην αλαζονεία, τροφοδοτώντας κρίσεις και συγκρούσεις».

Η Ντόχα πρόσθεσε ότι οι «ψευδείς ισραηλινοί ισχυρισμοί και οι παράλογες εμπρηστικές δηλώσεις δεν θα υπονομεύσουν τα νόμιμα δικαιώματα των αραβικών εθνών και λαών» και επανέλαβε την «πλήρη υποστήριξη του Κατάρ σε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε έντονα τα σχόλια, εκφράζοντας «πλήρη απόρριψη των ιδεών και των σχεδίων για οικισμούς και επεκτατισμό που υιοθέτησαν οι ισραηλινές αρχές κατοχής». Εξέδωσε επίσης προειδοποίηση «προς τη διεθνή κοινότητα κατά των συνεχιζόμενων κατάφωρων παραβιάσεων της ισραηλινής κατοχής, οι οποίες... απειλούν την ασφάλεια και την ειρήνη τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο».

Στη δήλωσή του ο Αραβικός Σύνδεσμος χαρακτήρισε τα σχόλια του Ισραηλινού πρωθυπουργού ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας των αραβικών κρατών και προσπάθεια υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή».

Τα σχόλια, πρόσθεσε, «αντανακλούν επεκτατικές και επιθετικές προθέσεις που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή ανεκτές» και επίσης «εκθέτουν μια νοοτροπία βουτηγμένη σε αποικιακές αυταπάτες».

Η Παλαιστινιακή Αρχή συμμετείχε στην καταδίκη χαρακτηρίζοντάς τες ως «πρόκληση και επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, που απορρέει από τις επεκτατικές αποικιακές πολιτικές του κράτους κατοχής».

Τόνισε ότι είναι «δεσμευμένη σε ό,τι έχει εγκριθεί από τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο για την ίδρυση του ανεξάρτητου Κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του».

Η ιδέα της προσάρτησης τμημάτων γειτονικών αραβικών χωρών από το Ισραήλ ως μέρος του οράματος του «Μεγάλου Ισραήλ» δεν είναι ευρέως αποδεκτή από τους Ισραηλινούς, τονίζει το Times of Israel, αλλά η συμπερίληψη ορισμένων εξτρεμιστών υπουργών, όπως ο Μπεν Γκβιρ και Μπέζαλελ Σμότριτς στον συνασπισμό του Νετανιάχου έχει δώσει στην έννοια μεγαλύτερη προβολή.

Ο Εβραίος δημοσιογράφος Μάρτιν Γκακ, ο οποίος διαμένει στη Γερμανία, είχε δηλώσει ότι το συνεχιζόμενο χάος στη Μέση Ανατολή πηγάζει από την προσπάθεια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να υλοποιήσει το σχέδιο του «Μεγάλου Ισραήλ» και να μετατρέψει τη χώρα σε κυρίαρχη περιφερειακή δύναμη.

Μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, ο Γκακ επέκρινε τις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ στην περιοχή ως παράνομες και βαθιά αποσταθεροποιητικές.

Εποικιστικό σχέδιο που ενταφιάζει την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και πρωτεργάτης του αποικισμού, ενέκρινε τη νύχτα σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Οχθη, ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Οχθη. Δεν έχει διευκρινισθεί αν έχει εγκριθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναμένεται να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Σε ανακοίνωση με τίτλο «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», εκπρόσωπος του Σμότριτς δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας σχετικά με το σχέδιο κατασκευής 3.401 κατοικιών για ισραηλινούς εποίκους ανάμεσα σε υπάρχοντες οικισμούς στην Δυτική Οχθη και την Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ πάγωσε τα σχέδια ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

