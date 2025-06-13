Λογαριασμός
Διάγγελμα Νετανιάχου: Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν «για όσες ημέρες χρειαστεί - Ζήτημα επιβίωσης»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ είχε στοχεύσει Ιρανούς επιστήμονες «που εργάζονταν στην ιρανική (σ.σ πυρηνική) βόμβα»

Νετανιάχου: Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν «για όσες ημέρες χρειαστούν»

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύθηκε τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ ξεκίνησε την Επιχείρηση Rising Lion, μια στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση, για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής για «την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ είχε στοχεύσει Ιρανούς επιστήμονες «που εργάζονταν στην ιρανική (σ.σ πυρηνική) βόμβα» και ότι οι επιθέσεις «θα συνεχιστούν για όσες ημέρες χρειαστεί».

