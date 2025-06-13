Νετανιάχου: Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν «για όσες ημέρες χρειαστούν»

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύθηκε τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ ξεκίνησε την Επιχείρηση Rising Lion, μια στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση, για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής για «την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ είχε στοχεύσει Ιρανούς επιστήμονες «που εργάζονταν στην ιρανική (σ.σ πυρηνική) βόμβα» και ότι οι επιθέσεις «θα συνεχιστούν για όσες ημέρες χρειαστεί».

Moments ago, Israel launched Operation “Rising Lion”, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.



This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.



——



Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu: pic.twitter.com/XgUTy90g1S — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 13, 2025

Πηγή: skai.gr

