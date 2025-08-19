Η Μις Παλαιστίνη θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος

Για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη θα στείλει εκπρόσωπο στον παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος. Η 27χρονη Ναντίν Αγιούμπ (Nadeen Ayoub) θα είναι η πρώτη Παλαιστίνια που θα πάει στον διαγωνισμό ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

H ανακοίνωση του Οργανισμού Μις Κόσμος

Όπως μεταδίδει το CNN, σε δήλωσή του ο Οργανισμός Μις Κόσμος (MUO) ανέφερε πως είναι «στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει» τη συμμετοχή της Αγιούμπ. «Ο Οργανισμός Μις Κόσμος υποδέχεται με υπερηφάνεια εκπροσώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη, γιορτάζοντας τη διαφορετικότητα, την πολιτιστική ανταλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η κυρία Αγιούμπ, μια καταξιωμένη ακτιβίστρια και μοντέλο από την Παλαιστίνη, ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζουν την πλατφόρμα μας» προστίθεται.

Η Αγιούμπ θα βρεθεί στη σκηνή του 74ου τελικού Μις Κόσμος μαζί με διαγωνιζόμενες από περισσότερες από 130 χώρες και περιοχές. «Ανυπομονούμε να υποδεχθούμε την κυρία Αγιούμπ στη σκηνή του Μις Κόσμος, όπου θα εκπροσωπήσει υπερήφανα την Παλαιστίνη, πλάι σε διαγωνιζόμενες από κάθε γωνιά του κόσμου», σημείωσε ο Οργανισμός.

Η ανάρτηση της Μις Παλαιστίνη: Κουβαλώ τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιγήσει

Η 27χρονη Αγιούμπ στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο The National με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

Σε ανάρτησή της στο Instagram την Πέμπτη, το μοντέλο δήλωσε ότι θέλει να είναι η φωνή του παλαιστινιακού λαού.

«Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι, για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί στον διαγωνισμό Μις Κόσμος», έγραψε στη λεζάντα.

«Καθώς η Παλαιστίνη βιώνει θλίψη — ειδικά στη Γάζα — κουβαλώ τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιγήσει. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί, των οποίων τη δύναμη πρέπει να γνωρίσει ο κόσμος», πρόσθεσε η Αγιούμπ. «Είμαστε κάτι περισσότερο από τον πόνο μας — είμαστε ανθεκτικότητα, ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που συνεχίζει να ζει μέσα από εμάς».

Σημειώνεται πως η απόφαση να υπάρξει παλαιστινιακή συμμετοχή στον διαγωνισμό ομορφιάς έρχεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς κριτικής για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.