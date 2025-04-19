Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας σήμανε συναγερμό για ρωσική επίθεση, λίγες ώρες μετά την «πασχαλινή εκεχειρία» του Πούτιν

Πριν από περίπου 10 λεπτά, η ουκρανική πολεμική αεροπορία εξέδωσε προειδοποίηση για την «απειλή βαλλιστικών όπλων σε περιοχές όπου έχει κηρυχθεί αεροπορικός συναγερμός», σύμφωνα με το BBC.

Πρόκειται για τον πρώτο αεροπορικό συναγερμό μετά την έναρξη της πασχαλινής εκεχειρίας που ανακοίνωσε μονομερώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναμενόταν να ξεκινήσει πριν από περίπου τρεις ώρες και να διαρκέσει ως τα μεσάνυχτα της 21ης Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.