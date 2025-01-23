Νετανιάχου για Μασκ: «Κακώς διασύρεται» για μια αμφιλεγόμενα ναζιστική χειρονομία

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσέτρεξε σήμερα προς υπεράσπιση του Ίλον Μασκ, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να λέει ότι ο δισεκατομμυριούχος «κακώς διασύρεται» για μια αμφιλεγόμενη χειρονομία που έκανε στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θεωρήθηκε από πολλούς ναζιστικός χαιρετισμός.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο άφησε πολλούς άναυδους τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ουάσινγκτον αμέσως μετά την ορκωμοσία, κάνοντας - δυο φορές - χαιρετισμό που πολλοί εξέλαβαν ως «φασιστικό» ή «ναζιστικό», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν βλέποντας απλώς μια «άγαρμπη χειρονομία».

Το αφεντικό μεταξύ άλλων του X, της SpaceX και της Tesla σε ομιλία του στη Capital One Arena, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του Τραμπ, ευχαρίστησε το πλήθος που έστειλε τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα ξανά στον Λευκό Οίκο, κατόπιν άγγιξε με το δεξιό του χέρι το αριστερό μέρος του στήθους του και ύψωσε το χέρι με την παλάμη ανοικτή και εκτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία στρεφόμενος προς το υπόλοιπο πλήθος, πίσω του.

Η χειρονομία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σήμερα, σε ανάρτηση στο Χ, ο Νετανιάχου αποκάλεσε τον Μασκ «μεγάλο φίλο του Ισραήλ».

«Επισκέφτηκε το Ισραήλ μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου κατά την οποία τρομοκράτες της Χαμάς διέπραξαν τη χειρότερη θηριωδία κατά του εβραϊκού λαού μετά το Ολοκαύτωμα», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Έκτοτε έχει υποστηρίξει επανειλημμένα και σθεναρά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, ενάντια σε γενοκτονικούς τρομοκράτες και καθεστώτα που επιδιώκουν να εξολοθρεύσουν το ένα και μοναδικό εβραϊκό κράτος».

Ο Νετανιάχου δεν έκανε αναφορά στην αμφιλεγόμενη χειρονομία Μασκ. Ωστόσο, η ανάρτησή του έγινε ως απάντηση σε ανάρτηση του ίδιου του Μασκ.

«Οι ριζοσπάστες αριστεροί είναι πολύ αναστατωμένοι που αναγκάστηκαν να αφιερώσουν χρόνο από την πολυάσχολη μέρα τους κατά την οποία επαινούν τη Χαμάς, για να με αποκαλέσουν Ναζί», έγραψε ο Μασκ.

Σε προηγούμενο σχόλιο στο X, ο δισεκατομμυριούχος είπε ότι «έχει καταντήσει πολύ κουραστικό» να τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ, απορρίπτοντας οποιαδήποτε τέτοια σύγκριση.

Κληθείς να σχολιάσει τη χειρονομία του δισεκατομμυριούχου προχθές, ο Γερμανός καγκελάριος είπε: «Η γερμανική και ευρωπαϊκή ελευθερία έκφρασης δεν υπάρχουν για να υποστηρίζονται ακροδεξιές θέσεις». «Είχα κατά το παρελθόν την ευκαιρία να σχολιάσω πολύ τον Ίλον Μασκ επειδή συζητούσε πολύ για την Ευρώπη. Για να επαναλάβω όσα έχω ήδη πει: Έχουμε ελευθερία έκφρασης στην Ευρώπη και στη Γερμανία. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ακόμη και αν είναι δισεκατομμυριούχος. Αυτό που δεν δεχόμαστε είναι αν έτσι υποστηρίζονται ακροδεξιές θέσεις», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για να "εισπράξει" έπειτα υβριστική επίθεση από τον δισεκατομμυριούχο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

