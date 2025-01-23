Ρώσος καταδικάστηκε σε 17χρόνια φυλάκιση για πληροφορίες στις ΗΠΑ

Ο Ρώσος Ντμίτρι Αρκάτνιεβιτς Σατρέσοφ καταδικάστηκε σε 17 χρόνια φυλάκιση καθώς κρίθηκε ένοχος για διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών σε εκπρόσωπο υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

«Το Δικαστήριο της πόλης της Μόσχας έκρινε ένοχο τον Ντμίτρι Αρκάτνιεβιτς Σατρεσόφ…για διάπραξη εσχάτης προδοσίας προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών», μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

«Διαπιστώθηκε ότι ο Σατρέσοφ Ντ. Α, έχοντας αποκτήσει με παράνομες μεθόδους πληροφορίες που περιείχαν κρατικά μυστικά (και) εμφορούμενος από εγκληματικές προθέσεις, προσπάθησε να τις διαβιβάσει σε εκπρόσωπο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών».

Εκπρόσωπος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Ο δικηγόρος του Σατρέσοφ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Το TASS μετέδωσε ότι ο 40χρονος Σατρέσοφ, ο οποίος καταδικάστηκε την Τετάρτη, ζούσε σε μία πόλη λίγο έξω από τη ρωσική πρωτεύουσα και εργαζόταν σε δίκτυο διανομής.

Η υπηρεσία Τύπου των δικαστηρίων της Μόσχας έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τον Σατρέσοφ να φοράει γυαλιά και μπλε φούτερ με κουκούλα, να στέκεται μέσα στο κλουβί της αίθουσας του δικαστηρίου. Στο βίντεο, προσπαθεί να κρύψει το πρόσωπό του από την κάμερα.

Οι υποθέσεις προδοσίας, που εκδικάζονται κεκλεισμένων των θυρών στη Ρωσία, δεν καταλήγουν σχεδόν ποτέ σε αθώωση, όπως δείχνουν οι επίσημες στατιστικές.

Τέτοιες διώξεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών συνεχίζουν την καταστολή ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι ως ξένοι πράκτορες και κατάσκοποι.

Τουλάχιστον 792 άνθρωποι στη Ρωσία έχουν κατηγορηθεί για προδοσία, κατασκοπεία ή συνεργασία με ξένο κράτος από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρία χρόνια, σύμφωνα με το Pervy Otdel (Πρώτο Τμήμα), μια ρωσική ένωση δικηγόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

