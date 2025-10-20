Χαμάς: Θα παραδώσει νέα σορό στο Ισραήλ στις 8 το βράδυ

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει νέα σορό ομήρου στο Ισραήλ στις 8 το βράδυ.

Η σορός ανασύρθηκε την Κυριακή. Η τζιχαντιστική οργάνωση εξακολουθεί να κρατάει τις σορούς 16 ομήρων, αλλά δηλώνει ότι ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους είναι δύσκολη.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο η Χαμάς να επιστρέψει τη σορό.

Αυτή η ανακοίνωση ήρθε μετά από μια θανατηφόρα επίθεση της οργάνωσης εναντίον στρατευμάτων στη νότια Λωρίδα της Γάζας το πρωί, και ένα επακόλουθο κύμα αντιποίνων του Ισραήλ που απείλησε να διαταράξει την εύθραυστη εκεχειρία.

Με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς την περασμένη Δευτέρ απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους, εντός 72 ωρών από την αποχώρηση του Ισραήλ στην Κίτρινη Γραμμή. Η Χαμάς επέστρεψε επίσης τις σορούς 12 δολοφονημένων ομήρων κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: skai.gr

