Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε σήμερα την επιχείρηση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, στον απόηχο της χθεσινής φονικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ για την οποία η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη.

«Χθες, μετά τις φονικές επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για πιθανή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς», αναφέρει κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

«Σήμερα το μεσημέρι, λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας» που παρουσιάστηκε, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ άναψαν το πράσινο φως για το στρατιωτικό πλήγμα όπως υπογραμμίζεται. «Σε συνεννόηση με όλους τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας και με πλήρη υποστήριξη, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας αποφάσισαν να εφαρμόσουν την οδηγία που δόθηκε χθες το βράδυ στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και την ISA, οι οποίες το έπραξαν με ακρίβεια και με τον βέλτιστο τρόπο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην κοινή δήλωση και προστίθεται πως:

«Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πίστευαν ότι η ενέργεια ήταν απολύτως δικαιολογημένη δεδομένου του γεγονότος ότι αυτή η ηγεσία της Χαμάς ξεκίνησε και οργάνωσε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και - έκτοτε - δεν έχει σταματήσει να εξαπολύει δολοφονικές επιχειρήσεις κατά του Κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης της ευθύνης για τη δολοφονία των πολιτών μας στη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ».

