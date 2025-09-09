Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονται τις τελευταίες ώρες δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο νοτιοανατολικό Βερολίνο. «Πολιτικώς υποκινούμενη επίθεση» υποψιάζεται η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ραδιοτηλεόραση Βερολίνου - Βρανδεμβούργου Rbb, πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε επιστολή ανάληψης ευθύνης σε πλατφόρμα ακροαριστερής ιδεολογίας, δεν έγινε ωστόσο γνωστό εάν θεωρείται αυθεντική. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η διακοπή ρεύματος ήταν μια «επίθεση στο στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα στο Τεχνολογικό Πάρκο Άντλερσχοφ» με στόχο να «βλάψει μαζικά ευαίσθητες υπερμηχανές και λειτουργικές διαδικασίες».

Στην πληγείσα περιοχή δεν λειτουργούν εν μέρει οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 110 και 112 και οι αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες, σε περίπτωση ανάγκης, να μεταβαίνουν οι ίδιοι στο πλησιέστερο κινητό σημείο επαφής που έχουν ήδη δημιουργήσει τόσο η αστυνομία όσο και η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το Rbb αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ του ότι η ηλεκτροδότηση έχει ήδη αποκατασταθεί σε 15.000 από τα 50.000 νοικοκυριά, ενώ τα υπόλοιπα ενδεχομένως να μείνουν χωρίς ρεύμα έως αύριο.

Σε ανάρτησή της η αστυνομία του Βερολίνου αναφέρει:

«Οι συνάδελφοί μας ενημερώνουν τώρα με οχήματα με μεγάφωνα τους κατοίκους στην πληγείσα περιοχή και παρακαλούν να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες οδηγίες:

Κρατήστε φακούς ή φωτιστικά που λειτουργούν με μπαταρίες έτοιμα για τις βραδινές ώρες.

Απενεργοποιήστε τις ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε ζημιές όταν επιστρέψει το ρεύμα.

Χρησιμοποιείτε τα κινητά τηλέφωνα με φειδώ.

Σκεφτείτε τους ηλικιωμένους ή τα άτομα που χρειάζονται βοήθεια και προσφέρετε υποστήριξη.

Οι δυνάμεις μας είναι ιδιαίτερα παρούσες στην πληγείσα περιοχή. Παρακαλούμε απευθυνθείτε απευθείας σε αυτές»

Unsere Kolleg. informieren nun mit Lautsprecherfahrzeugen Personen im betroffenen Gebiet und bitten folgende Hinweise zu beachten:



➡️ Halten Sie für die Abendstunden Taschenlampen oder batteriebetriebene Leuchten bereit.

➡️Schalten Sie elektrische Geräte aus, um Schäden zu… pic.twitter.com/WYZKri9t5U — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 9, 2025

Παράλληλα, σε άλλη της ανάρτηση η αστυνομία του Βερολίνου σημείωσε πως στην πληγείσα περιοχή της διακοπής ρεύματος Stromausfalls ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί στη λειτουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Im betroffenen Gebiet des #Stromausfalls kann es bei der Notrufnummer #112 zu Einschränkungen kommen. Notrufe können derzeit über das BVG-Personal abgegeben werden.

Zusätzlich hat die @Berliner_Fw Anlaufstellen eingerichtet.



Mehr Informationen gibt es hier:… pic.twitter.com/XsLyR7Ywsk — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 9, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.