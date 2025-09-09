Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διακοπή ρεύματος στο νοτιοανατολικό Βερολίνο - «Πολιτικά υποκινούμενη επίθεση» υποψιάζεται η αστυνομία (Βίντεο)

Πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε επιστολή ανάληψης ευθύνης σε πλατφόρμα ακροαριστερής ιδεολογίας, δεν έγινε ωστόσο γνωστό εάν θεωρείται αυθεντική

UPDATE: 18:44
Berlin

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονται τις τελευταίες ώρες δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο νοτιοανατολικό Βερολίνο. «Πολιτικώς υποκινούμενη επίθεση» υποψιάζεται η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ραδιοτηλεόραση Βερολίνου - Βρανδεμβούργου Rbb, πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε επιστολή ανάληψης ευθύνης σε πλατφόρμα ακροαριστερής ιδεολογίας, δεν έγινε ωστόσο γνωστό εάν θεωρείται αυθεντική. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η διακοπή ρεύματος ήταν μια «επίθεση στο στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα στο Τεχνολογικό Πάρκο Άντλερσχοφ» με στόχο να «βλάψει μαζικά ευαίσθητες υπερμηχανές και λειτουργικές διαδικασίες».

Στην πληγείσα περιοχή δεν λειτουργούν εν μέρει οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 110 και 112 και οι αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες, σε περίπτωση ανάγκης, να μεταβαίνουν οι ίδιοι στο πλησιέστερο κινητό σημείο επαφής που έχουν ήδη δημιουργήσει τόσο η αστυνομία όσο και η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το Rbb αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ του ότι η ηλεκτροδότηση έχει ήδη αποκατασταθεί σε 15.000 από τα 50.000 νοικοκυριά, ενώ τα υπόλοιπα ενδεχομένως να μείνουν χωρίς ρεύμα έως αύριο.

Σε ανάρτησή της η αστυνομία του Βερολίνου αναφέρει:

«Οι συνάδελφοί μας ενημερώνουν τώρα με οχήματα με μεγάφωνα τους κατοίκους στην πληγείσα περιοχή και παρακαλούν να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες οδηγίες:

  • Κρατήστε φακούς ή φωτιστικά που λειτουργούν με μπαταρίες έτοιμα για τις βραδινές ώρες.
  • Απενεργοποιήστε τις ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε ζημιές όταν επιστρέψει το ρεύμα.
  •  Χρησιμοποιείτε τα κινητά τηλέφωνα με φειδώ.
  • Σκεφτείτε τους ηλικιωμένους ή τα άτομα που χρειάζονται βοήθεια και προσφέρετε υποστήριξη.

Οι δυνάμεις μας είναι ιδιαίτερα παρούσες στην πληγείσα περιοχή. Παρακαλούμε απευθυνθείτε απευθείας σε αυτές»

Παράλληλα, σε άλλη της ανάρτηση η αστυνομία του Βερολίνου σημείωσε πως στην πληγείσα περιοχή της διακοπής ρεύματος Stromausfalls ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί στη λειτουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γερμανία Βερολίνο Αστυνομία ρεύμα Επίθεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark