Ξανά αναστολή στο διάταγμα Τραμπ περί ακύρωσης του δικαίου του εδάφους

Ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε και πάλι σήμερα το διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο επιδιώκει να καταργήσει το δίκαιο του εδάφους στις ΗΠΑ, δηλαδή το δικαίωμα όποιου γεννιέται στη χώρα να αποκτά αυτομάτως την αμερικανική υπηκοότητα.

Όλα τα πρωτοδικεία και τα εφετεία που έχουν ασχοληθεί με το διάταγμα αυτό, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα του Τραμπ, το έχουν αναστείλει, θεωρώντας το αντισυνταγματικό. Όμως το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου πλειοψηφούν οι Συντηρητικοί, κατόπιν προσφυγής της κυβέρνησης Τραμπ έκρινε στις 27 Ιουνίου ότι οι ομοσπονδιακοί δικαστές δεν έχουν την εξουσία να μπλοκάρουν σε πανεθνικό επίπεδο τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας που θεωρούν παράνομες.

Η κυβέρνηση δε ζητούσε από το Ανώτατο Δικαστήριο να άρει την αναστολή του διατάγματος αλλά να περιορίσει την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων μόνο στα πρόσωπα που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής του Νιου Χαμσάιρ ανέστειλε ωστόσο με τη σειρά του το διάταγμα, αυτήν τη φορά όμως στο πλαίσιο μιας ομαδικής αγωγής, εξ ονόματος όλων εκείνων που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ μετά τις 20 Φεβρουαρίου και θα μπορούσαν να χάσουν την υπηκοότητα.

Η ισχυρή οργάνωση για την προάσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων ACLU, που έχει ασχοληθεί με την υπόθεση, χαιρέτισε την απόφαση που «προστατεύει το δικαίωμα στην ιθαγένεια όλων των παιδιών που γεννιούνται στο αμερικανικό έδαφος».

«Μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι γονείς ζούσαν με τον φόβο και την αβεβαιότητα, αναρωτιόντουσαν αν έπρεπε να γεννηθούν τα παιδιά τους σε κάποια άλλη Πολιτεία και αν τα μωρά τους κινδύνευαν με απέλαση» εξήγησε η Άρτι Κόχλι, η διευθύντρια της ΜΚΟ Asian Law Caucus, κάνοντας λόγο για «μεγάλη νίκη».

Ο δικαστής ανέστειλε για μία εβδομάδα την εφαρμογή της απόφασής του, ώστε να δώσει χρόνο στην κυβέρνηση να ασκήσει έφεση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα γίνει πριν από τις 27 Ιουλίου, την ημέρα που σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να εφαρμοστεί εν μέρει το διάταγμα Τραμπ. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αποφάνθηκε επί της συνταγματικότητας ή μη του προεδρικού διατάγματος αλλά επέτρεψε στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να συντάξουν και να δημοσιοποιήσουν οδηγίες για την εφαρμογή του από την ημερομηνία αυτήν.

Το διάταγμα απαγορεύει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εκδίδει διαβατήρια, πιστοποιητικά ιθαγένειας ή άλλα έγγραφα στα παιδιά των οποίων η μητέρα βρίσκεται παράτυπα ή προσωρινά στις ΗΠΑ και ο πατέρας δεν είναι Αμερικανός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος – δεν έχει δηλαδή «πράσινη κάρτα».

Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα αμέσως μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, δηλώνοντας ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσει την παράτυπη μετανάστευση.

Το δίκαιο του εδάφους, που είναι κατοχυρωμένο στη 14η τροπολογία του Συντάγματος, εφαρμόζεται εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια και ορίζει ότι κάθε παιδί που γεννιέται στις ΗΠΑ γίνεται αυτόματα Αμερικανός πολίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

