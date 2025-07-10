Με νέα ανακοίνωση η Χαμάς απαντά στις νεότερες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού με βάση τις οποίες ο Νετανιάχου είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί την ειρήνη υπό προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η Χαμάς επεσήμανε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων ότι μια γενική συμφωνία είναι αδύνατη και συμπλήρωσε: «Αυτό αποκαλύπτει τις κακές προθέσεις του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου».

Στην ίδια ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαμάς, σύμφωνα με το Haberturk, αναφέρεται ότι ο Νετανιάχου απέρριψε την πρόταση και δημιούργησε περισσότερα εμπόδια.

Η Χαμάς δήλωσε ότι είχε προηγουμένως παρουσιάσει πρόταση για ταυτόχρονη ανταλλαγή κρατουμένων με στόχο μια γενική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με ακόλουθη την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με θετικό και υπεύθυνο τρόπο.

Πηγή: skai.gr

