Αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι

Ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας του για την επόμενη χρονιά θ’ αυξηθεί κατά 8,2% στα 66,3 τρισεκατομμύρια γουόν, σύμφωνα με τον πρόεδρο 

Λι Τζε-μιουνγκ

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ δήλωσε σήμερα ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας του για την επόμενη χρονιά θ’ αυξηθεί κατά 8,2% στα 66,3 τρισεκατομμύρια γουόν (47,1 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η δήλωση του Λι έγινε στη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας, δίνοντας έμφαση στη σημασία της ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων αυτοάμυνας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νότια Κορέα προυπολογισμός Άμυνα
