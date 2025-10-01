Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ δήλωσε σήμερα ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας του για την επόμενη χρονιά θ’ αυξηθεί κατά 8,2% στα 66,3 τρισεκατομμύρια γουόν (47,1 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η δήλωση του Λι έγινε στη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας, δίνοντας έμφαση στη σημασία της ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων αυτοάμυνας.

Πηγή: skai.gr

