Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ δήλωσε σήμερα ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας του για την επόμενη χρονιά θ’ αυξηθεί κατά 8,2% στα 66,3 τρισεκατομμύρια γουόν (47,1 δισεκατομμύρια δολάρια).
Η δήλωση του Λι έγινε στη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας, δίνοντας έμφαση στη σημασία της ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων αυτοάμυνας.
