Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ακρωτήρι της Κύπρου, για ενδεχόμενη απειλή ασφαλείας.

Οι σειρήνες ήχησαν ξανά μετά από τέσσερις μέρες ηρεμίας στην περιοχή ενώ οι βρετανικές Βάσεις εξέδωσαν και μήνυμα που ανέφερε: «Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου. Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Μετά από 15 περίπου λεπτά ο συναγερμός έληξε, σύμφωνα με το philenews. «Οι περιορισμοί στις κινήσεις έχουν αφαιρεθεί», αναφέρει σε νεότερη ανακοίνωση ο Δήμος Κουρίου.

Πηγή: skai.gr

