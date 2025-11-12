Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κύπρο.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) αρχικά κατέγραψε τη δόνηση στα 5,9 Ρίχτερ, αλλά αναθεώρησε στη συνέχεια το μέγεθος σε 5,3 Ρίχτερ.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 16:23 ώρα Κύπρου, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 10 χλμ. βορειοανατολικά της Πάφου και 50 χλμ. δυτικά της Λεμεσού, σε εστιακό βάθος 14 χιλιομέτρων.

Νωρίτερα, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, είχε προηγηθεί ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο την περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου, και εστιακό βάθος 16,6 χιλιομέτρων.

