Ο αρχηγός των Ισραηλινών Δυνάμεων Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι ενημέρωσε τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς ότι σκοπεύει να παραιτηθεί στις 6 Μαρτίου.

Σε δήλωσή του, ο Χαλέβι ανέφερε ότι εγκαταλείπει τον στρατό αφού «αναγνωρίζω την ευθύνη μου για την αποτυχία των IDF στις 7 Οκτωβρίου και τη στιγμή που το IDF έχει καταγράψει σημαντικά επιτεύγματα και βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής συμφωνίας να απελευθερώσει τους ομήρους».

Μέχρι τις 6 Μαρτίου, λέει ο Χαλέβι, θα ολοκληρώσει τις έρευνες για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και θα προετοιμάσει τον Ισραηλινό Στρατό για μελλοντικές προκλήσεις.

«Θα μεταφέρω τη διοίκηση του IDF με υψηλή ποιότητα και διεξοδικό τρόπο στον αντικαταστάτη μου», προσθέτει.

«Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες μου στην αποτυχία του στρατού στις 7 Οκτωβρίου και τη στιγμή που ο στρατός κατάγει σημαντικές νίκες σε όλα τα μέτωπα και μία νέα συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων εφαρμόζεται, ζητώ τον τερματισμό των καθηκόντων μου στις 6 Μαρτίου 2025», γράφει στην επιστολή του ο Χαλεβί.

Ο 57χρονος στρατηγός, ο οποίος βρίσκεται σε αυτό το πόστο από τον Δεκέμβριο του 2022, είπε ότι «επί 40 χρόνια, η αποστολή (του) να προστατεύσει το κράτος του Ισραήλ ήταν η αποστολή της ζωής (του). Αλλά «το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, ο στρατός υπό την ηγεσία μου απέτυχε στην αποστολή του να προστατεύσει Ισραηλινούς πολίτες», είπε. «Οι ευθύνες μου για αυτή τη φρικτή αποτυχία με συνοδεύει καθημερινά και θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή», πρόσθεσε.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης την παραίτηση του αρχηγού της στρατιωτικής διοίκησης της νότιας περιοχής, αρμόδιου, ειδικότερα, για τη Λωρίδα της Γάζας, του στρατηγού Γιαρόν Φίνκελμαν. Στην επιστολή του προς τον ανώτερό του Χαλεβί, ο στρατηγός Φίνκελμαν είπε ότι «απέτυχε στις 7 Οκτωβρίου να προστατεύσει τους αγαπημένους και ηρωικούς κατοίκους» των περιοχών κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Η μόνη παραίτηση αυτού του επιπέδου εντός του IDF από τις 7 Οκτωβρίου ήταν αυτή του στρατηγού Ααρόν Χαλιβά, επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών, ο οποίος παραιτήθηκε τον Απρίλιο του 2024.

Πηγή: skai.gr

