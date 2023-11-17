Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι συζήτησαν σήμερα τηλεφωνικά την «κατεπείγουσα» ανάγκη να απελευθερώσει η Χαμάς «χωρίς καθυστέρηση» τους ομήρους που κρατά μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα αλλά και την απόφαση του Ισράηλ να εγκρίνει, κατόπιν αιτήματος της Ουάσινγκτον, την καθημερινή παράδοση καυσίμων στον θύλακα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο για το Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, δήλωσε την Τετάρτη «σχετικά αισιόδοξος» όσον αφορά την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής προσπάθειας που καταβάλλει το Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

