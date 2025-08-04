Λόνι Άντερσον: Πέθανε στα 79 της η θρυλική ρεσεψιονίστ της σειράς «WKRP in Cincinnati»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 80 της, η Λόνι Άντερσον, η δημοφιλής ηθοποιός που άφησε εποχή στη σειρά «WKRP in Cincinnati» ως η έξυπνη και γοητευτική ρεσεψιονίστ. Η σειρά έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και δύο υποψηφιότητες για Emmy.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς», ανέφερε η οικογένεια της Άντερσον σε δήλωσή της.

Η σειρά «WKRP in Cincinnati», που προβλήθηκε από το 1978 έως το 1982, διαδραματιζόταν σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό του Οχάιο, ο οποίος προσπαθούσε να ανανεωθεί με ροκ μουσική. Η Άντερσον ξεχώρισε στον ρόλο της Τζένιφερ Μάρλοου, της εκθαμβωτικής αλλά πανέξυπνης ρεσεψιονίστ, που με την εξυπνάδα και τη γοητεία της κρατούσε τον σταθμό λειτουργικό, συχνά καλύπτοντας την ανικανότητα των υπολοίπων.

'HEARTBROKEN': Loni Anderson, who famously portrayed receptionist Jennifer Marlowe in the comedy "WKRP in Cincinnati," has died at a Los Angeles hospital following a "prolonged" illness. She was 79. pic.twitter.com/UubP73Y7lV — Fox News (@FoxNews) August 3, 2025

Η Άντερσον πρωταγωνίστησε στη μεγάλη οθόνη μαζί με τον Μπερτ Ρέινολντς στην κωμωδία του 1983 «Stroker Ace». Παντρεύτηκαν και το 1994 το ζευγάρι χώρισε. Ο γιος τους, Κουίντον Ρέινολντς, ήταν «η καλύτερη απόφαση που πήραμε ποτέ σε ολόκληρη τη σχέση μας», είπε κατά τα αποκαλυπτήρια μιας χάλκινης προτομής στον τάφο του Ρέινολντς στο Χόλιγουντ το 2021.

Η Άντερσον περιέγραψε λεπτομερώς τον ταραχώδη γάμο τους στην αυτοβιογραφία του 1995 με τίτλο «Η ζωή μου με ψηλοτάκουνα». Παντρεύτηκε τέσσερις φορές. Το 1964, παντρεύτηκε τον Bruce Hasselberg και απέκτησαν μια κόρη, την Deirdra. Η ίδια και ο Hasselberg χώρισαν το 1966. Στη συνέχεια, παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ross Bickell, από το 1974 έως το 1981, και μετά τον Reynolds. Το 2008, παντρεύτηκε τον μουσικό Bob Flick.

