DW: Στο κενό η πρόταση Μπάιντεν-Μακρόν για εκεχειρία;

Το κλίμα αισιοδοξίας που καλλιέργησε το πρωί η νέα πρόταση των Προέδρων Μπάιντεν και Μακρόν για την επίτευξη μίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, διαψεύσθηκε γρήγορα με δύο λακωνικές ισραηλινές ανακοινώσεις. Από την Ιερουσαλήμ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Ισράελ Κατς, δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στον βορρά», συμπληρώνοντας την εξίσου σύντομη και σαφή ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, που ανέφερε ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου «έχει δώσει οδηγίες στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους, βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων» κατά την χθεσινοβραδινή σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου, που συνεδρίαση σε περιορισμένη σύνθεση με αρμοδιότητα τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας.

Ακόμα μια απόπειρα τεχνητής αισιοδοξίας

Ωστόσο, νωρίτερα σήμερα, αμερικανικές πηγές μετέδιδαν επίμονα ότι η νέα κοινή πρόταση του Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάιντεν, και του Γάλλου ομολόγου του, Εμμανουέλ Μακρόν, ήταν πολύ πιθανό να εφαρμοστεί εντός των επομένων ωρών, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση προέβλεπε την εφαρμογή προσωρινής κατάπαυσης του πυρός Ισραήλ-Χεζμπολάχ για 21 ημέρες, στις οποίες θα επιτυγχανόταν ο τελικός καθορισμός της γραμμής χερσαίων συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ παράλληλα, θα «δινόταν πρόσθετος χρόνος» για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.



Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των όρων της νέας πρότασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όχι μόνο εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, αλλά και πολλών υπουργών που προέρχονται από το Λικούντ, υποστηρίζοντας ότι μόνο μία χερσαία επιχείρηση θα μπορέσει να διασφαλίσει την επιστροφή των πολιτών της χώρας στις πόλεις του βορρά, τις οποίες εκκένωσαν πριν ένα χρόνο. Την χαριστική βολή στην νέα αμερικανογαλλική πρόταση έδωσε και ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, διαψεύδοντας ότι την προσυπέγραψε, με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ότι εν τέλει ο θόρυβος που είχε προλάβει να δημιουργηθεί δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά ακόμα μία αμερικανική απόπειρα δημιουργίας τεχνητού θετικού κλίματος που θα έφερνε πιο κοντά μια κάποια, έστω προσωρινή, αποκλιμάκωση.



Έτσι, παρά την, σχετικά, ήρεμη νύχτα που προηγήθηκε, η ισραηλινή αεροπορία ανανέωσε τις επιθέσεις της κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο, με επίκεντρο τα περίχωρα της Τύρου. Ύστερα από μια μακρά ηρεμία 20 ωρών, η λιβανική οργάνωση ανταπάντησε το μεσημέρι με εκτοξεύσεις ρουκετών κατά της Άκκο, της Ναζαρέτ και της Τσφατ, βορείως και ανατολικά της Χάιφας. Από την άλλη, ήδη από χθες το απόγευμα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε δύο ταξιαρχίες εφέδρων «για να ενισχύσουν τις δυνάμεις σε περίπτωση χερσαίας επιχείρησης», όπως ανέφερε ξεκάθαρα η σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Τι θα πει αύριο ο Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Παρ’ όλα αυτά, η σημερινή μετάβαση του Βενιαμίν Νετανιάχου στην Νέα Υόρκη, δεν αποκλείεται να κρύβει εκπλήξεις. Η αυριανή του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτέλεσε τα τελευταία εικοσιτετράωρα αντικείμενο διαρροών, που δεν απέκλειαν την παρουσίαση μίας ισραηλινής εναλλακτικής αντιπρότασης τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, με αντάλλαγμα την «ασφαλή εξορία» του Γιαχία Σινούαρ και του περιβάλλοντός του σε τρίτη χώρα – ένα ενδεχόμενο, για το οποίο οι κύκλοι του Πρωθυπουργικού Γραφείου κρατούν το στόμα τους ερμητικά κλειστό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.