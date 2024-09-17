Ο Ρώσος δύτης Αλεξέι Μολχάνοφ (Alexey Molchanov) αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής ελεύθερης κατάδυσης με βατραχοπέδιλα καθώς - κατά τη διάρκεια του 33ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Άπνοιας AIDA που θα διεξήχθη πριν λίγες ημέρες στην Κορσική της Γαλλίας – κατέβηκε στα 125 μέτρα με μια μόνο ανάσα.

🇷🇺 New AIDA World Record in Freediving Constant Weight with Bifins for Alexey Molchanov from Russiahttps://t.co/LH0MfCIePA pic.twitter.com/be8fRynXmN September 14, 2024

Ο Μολχάνοφ διαγωνίστηκε ως μεμονωμένος ουδέτερος αθλητής, και - με την εντυπωσιακή κατάδυσή του – έκανε νέο ατομικό και παγκόσμιο ρεκόρ, υπερασπίζοντας με επιτυχία τον τίτλο του ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

O δύτης ολοκλήρωσε την κατάδυση σε 4:32 λεπτά και καταχειροκροτήθηκε, όταν βγήκε στην επιφάνεια.

Αυτό ήταν το έβδομο παγκόσμιο ρεκόρ του Alexey από το 2019 και το 35ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.



