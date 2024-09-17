Ο Ρώσος δύτης Αλεξέι Μολχάνοφ (Alexey Molchanov) αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής ελεύθερης κατάδυσης με βατραχοπέδιλα καθώς - κατά τη διάρκεια του 33ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Άπνοιας AIDA που θα διεξήχθη πριν λίγες ημέρες στην Κορσική της Γαλλίας – κατέβηκε στα 125 μέτρα με μια μόνο ανάσα.
🇷🇺 New AIDA World Record in Freediving Constant Weight with Bifins for Alexey Molchanov from Russiahttps://t.co/LH0MfCIePA pic.twitter.com/be8fRynXmN— Sportalsub.net (@sportalsub) September 14, 2024
Ο Μολχάνοφ διαγωνίστηκε ως μεμονωμένος ουδέτερος αθλητής, και - με την εντυπωσιακή κατάδυσή του – έκανε νέο ατομικό και παγκόσμιο ρεκόρ, υπερασπίζοντας με επιτυχία τον τίτλο του ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής.
O δύτης ολοκλήρωσε την κατάδυση σε 4:32 λεπτά και καταχειροκροτήθηκε, όταν βγήκε στην επιφάνεια.
Αυτό ήταν το έβδομο παγκόσμιο ρεκόρ του Alexey από το 2019 και το 35ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.