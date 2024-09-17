Λογαριασμός
Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης: Στα 125 μέτρα με μια ανάσα!

Ο Ρώσος δύτης Αλεξέι Μολχάνοφ έκανε νέο ατομικό και παγκόσμιο ρεκόρ, υπερασπίζοντας με επιτυχία τον τίτλο του ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής

Ο Ρώσος δύτης Αλεξέι Μολχάνοφ (Alexey Molchanov) αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής ελεύθερης κατάδυσης με βατραχοπέδιλα καθώς - κατά τη διάρκεια του 33ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Άπνοιας AIDA που θα διεξήχθη πριν λίγες ημέρες στην Κορσική της Γαλλίας – κατέβηκε στα 125 μέτρα με μια μόνο ανάσα.

Ο Μολχάνοφ διαγωνίστηκε ως μεμονωμένος ουδέτερος αθλητής, και - με την εντυπωσιακή κατάδυσή του – έκανε νέο ατομικό και παγκόσμιο  ρεκόρ, υπερασπίζοντας με επιτυχία τον τίτλο του ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

O δύτης ολοκλήρωσε την κατάδυση σε 4:32 λεπτά και καταχειροκροτήθηκε, όταν βγήκε στην επιφάνεια.

Αυτό ήταν το έβδομο παγκόσμιο ρεκόρ του Alexey από το 2019 και το 35ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.
 

