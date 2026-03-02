Ο διάδοχος του Χαμενεΐ παραμένει άλυτος γρίφος για το Ιράν

Το ζήτημα της διαδοχής του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει περιπλακεί μετά τον θάνατο του πρώην προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, σε συντριβή ελικοπτέρου τον Μάιο του 2024.

Μέχρι τότε, η μετάβαση της εξουσίας στον Ραϊσί θα ήταν εύκολη, καθώς επρόκειτο για έναν εύγλωττο σκληροπυρηνικό, ο οποίος έχαιρε εμπιστοσύνης τόσο από τη θρησκευτική ηγεσία του Ιράν όσο και από τον στρατό του, σημειώνει το NBC.

Μετά τον θάνατό του, το Ιράν αντιμετωπίζει κρίση ηγεσίας, καθώς δεν υπάρχει άλλος σαφής υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Χαμενεΐ, ο οποίος δεν είχε ορίσει δημόσια ποιος θα τον αντικαταστήσει σε περίπτωση θανάτου του.

Είχε γίνει κάποια αναφορά ότι ο δεύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, συγκαταλεγόταν μεταξύ των πιθανών διαδόχων.

Αν και θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή μεταξύ των κρατικών αξιωματούχων και των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης —του ισχυρότερου στρατιωτικού σώματος της χώρας— δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο Ιράν και δεν διαθέτει τα απαραίτητα θρησκευτικά διαπιστευτήρια για να γίνει Αγιατολάχ. Μια τέτοια εξέλιξη θα φαινόταν επίσης άβολη για ένα κληρικό καθεστώς, μια θεοκρατία που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί το θέλημα του Θεού στη Γη.

Η καταγωγή του αποτελεί επίσης σημαντικό εμπόδιο. Η διαδοχή από πατέρα σε γιο δεν είναι αποδεκτή στο Ιράν, ιδιαίτερα μετά την ανατροπή το 1979 της μοναρχίας του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, η οποία υποστηριζόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έτσι, αυτή η κρίση ηγεσίας η οποία υπήρχε ήδη, τώρα επιδεινώνεται, καθώς το Ισραήλ εξοντώνει ηγέτες και πιθανούς διαδόχους.

Πηγή: skai.gr

