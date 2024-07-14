Νέο επιδρομή Ισραήλ κοντά σε σχολείο ΟΗΕ σε Γάζα- Eίχε στόχο ενόπλους λέει ο IDF

Μία αεροπορική επιδρομή που έγινε σήμερα σε μία περιοχή που λειτουργεί σχολείο του ΟΗΕ στη Γάζα είχε στόχο ενόπλους που δρούσαν σε κοντινή απόσταση, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

“Η τοποθεσία αυτή ήταν η κρυψώνα και η λειτουργική υποδομή για επιθέσεις κατά των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) από την οποία, έπαιρναν εντολές ένοπλοι που δρούσαν στη Λωρίδα της Γάζας”, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι έλαβε μέτρα μείωσης του κινδύνου για τους αμάχους της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.