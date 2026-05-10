Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέες επιθέσεις τζιχαντιστών με δεκάδες νεκρούς στο κεντρικό Μαλί

Επιθέσεις στην ίδια περιοχή, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι τζιχαντιστές της ΟΥΙΜ, ήδη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους την Τετάρτη

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μάλι

Νέες επιθέσεις αποδιδόμενες σε τζιχαντιστές στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους προχθές Παρασκευή στο κεντρικό Μαλί, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στο κράτος του Σαχέλ χαρακτηρίζεται πλέον κρίσιμη, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση ένοπλων οργανώσεων εναντίον της στρατιωτικής χούντας τον περασμένο μήνα, δήλωσαν χθες Σάββατο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας και στις τοπικές αρχές.

Επιθέσεις στην ίδια περιοχή, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι τζιχαντιστές της ΟΥΙΜ, ήδη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τοπικό αιρετό, «ένοπλες οργανώσεις επέστρεψαν χθες (σ.σ. προχθές Παρασκευή) κι επιτέθηκαν ξανά σε χωριά», ιδίως στα Κουρούντ και Ντουγκαρά, «αυξάνοντας των απολογισμό των θυμάτων σε πάνω από 70 νεκρούς» συνολικά στις επιθέσεις της Τετάρτης και της Παρασκευής.

Τοπικός αξιωματούχος αναφέρθηκε σε αθροιστικά «80 νεκρούς».

Αξιωματούχος αρμόδιος για ζητήματα νεολαίας μίλησε για «50 νεκρούς», ενώ πρόσθεσε πως «υπάρχουν εξαφανισθέντες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάλι τζιχαντιστές Νεκροί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark