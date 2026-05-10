Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν αργά χθες Σάββατο το βράδυ ότι εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, ενώ από την πλευρά του το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, προσκείμενο στο Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Χθες το πρωί, ο ισραηλινός στρατός απαίτησε οι κάτοικοι εννιά κοινοτήτων του νοτίου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα ενόψει βομβαρδισμών, παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται, τουλάχιστον στη θεωρία, από τη 17η Απριλίου--τα δυο μέρη αλληλοκατηγορούνται πως την παραβιάζουν.

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν αρκετές από τις τοποθεσίες στις οποίες αναφέρθηκαν στην προειδοποίηση αυτή.

Όμως βομβαρδισμοί, από αέρος και από το πυροβολικό, έγιναν επίσης σε περιοχές για τις οποίες δεν είχε υπάρξει καμιά προειδοποίηση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στη Σαξάκια, το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για επτά νεκρούς, ανάμεσά τους κοριτσάκι, και 15 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε «τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» και ότι έλαβε «μέτρα για να ελαχιστοποιήσει όσο ήταν δυνατόν το ενδεχόμενο να πάθουν κακό άμαχοι».

Στη Ναμπάτια, ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον μοτοσικλέτας.

Σε αυτήν επέβαιναν «σύρος υπήκοος και η 12χρονη κόρη του» που προσπαθούσαν «να απομακρυνθούν από το σημείο πρώτο πλήγματος», αλλά το drone στοχοποίησε το δίκυκλο «για δεύτερη φορά» σκοτώνοντας τον πατέρα, κατόπιν «τρίτη», εναντίον της κόρης, που υποβάλλεται σε χειρουργικές επέμβασεις, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Η ίδια πηγή κατήγγειλε τη «βάρβαρη» πράξη, τον «εσκεμμένο βομβαρδισμό αμάχων και παιδιών».

Χθες το απόγευμα το ANI μετέδωσε ότι έγιναν επίσης τρεις ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λιβανική πρωτεύουσα Βηρυτό, όπου τα πλήγματα είναι αραιά αφότου κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δυο οχήματα που είχαν υποστεί ζημιές και διασώστες να επεμβαίνουν σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με τον νότο.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε αργότερα πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Μπεντίας σε ισραηλινό πλήγμα το οποίο τραυμάτισε επίσης άλλους 13, ανάμεσά τους έξι παιδιά και δυο γυναίκες.

«Αναγκασμένος να δράσει»

Παρά την υποτιθέμενη ανακωχή, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ συνεχίζουν να είναι καθημερινές, κυρίως στον νότιο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε ζώνη βάθους 10 χιλιομέτρων, την απέκοψε από τον υπόλοιπο Λίβανο με «κίτρινη γραμμή», απαγόρευσε την πρόσβαση στον πληθυσμό και στον Τύπο και διεξάγει επιχειρήσεις κατεδαφίσεων.

Σε αντίποινα για «παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως επιτέθηκε δυο φορές με drones εναντίον του βόρειου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας, στοχοποιώντας ιδίως συγκεντρώσεις στρατευμάτων.

Σε ανακοινωθέν του ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για επιδρομές με τη χρήση drones φορτωμένων εκρηκτικά στο ισραηλινό έδαφος που τραυμάτισαν τρία μέλη του, έφεδρους, ανάμεσά τους ένα σοβαρά.

Λαμβανομένης υπόψη «της παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» από τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός είναι «αναγκασμένος να δράσει εναντίον της σθεναρά», ανέφερε μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του Αβιχάι Αντραΐ.

Χθες το πρωί, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως έπληξε 85 εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ δρώντας «από αέρος και στο έδαφος» τις προηγούμενες 24 ώρες.

Προειδοποίηση της Χεζμπολά

Βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χασάν Φαντλάλα, προειδοποίησε εναντίον «νέας φάσης» καθώς «η αντίσταση» (το σιιτικό κίνημα) «δεν θα αποδεχθεί επιστροφή στην κατάσταση πριν από τη 2η Μαρτίου».

Ο νέος πόλεμος στον Λίβανο ξέσπασε εκείνη την ημέρα, με έναυσμα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας προς υποστήριξη του Ιράν, μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έκτοτε έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.750 άνθρωποι, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν ξεριζωθεί.

«Όταν ο εχθρός επιτίθεται στα χωριά μας και στις συνοικίες μας, να περιμένει ανταπόδοση», είπε ο κ. Φαντλάλα.

Κάνοντας λόγο περί όρων της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ διατείνεται πως διατηρεί το «δικαίωμα» να δρα στη λιβανική επικράτεια εναντίον «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή εξελισσόμενων» επιθέσεων.

Νέες συνομιλίες ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο γειτονικών κρατών--τα οποία παραμένουν από τεχνική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948--προγραμματίζεται να διεξαχθούν τη 14η και 15η Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Η Χεζμπολάχ εναντιώνεται σε αυτόν τον διάλογο άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες, κατηγορεί την κυβέρνηση στη Βηρυτό πως «παραδίδεται» άνευ όρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

