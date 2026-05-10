Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν το Σάββατο στο Μαϊάμι με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Axios.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται επί ενός μονοσέλιδου υπομνήματος για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις. Οι Καταριανοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Έως νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, οι ΗΠΑ εξακολουθούσαν να αναμένουν την τελευταία απάντηση του Ιράν, που δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει απαντήσει στην Ουάσινγκτον,

Αν και το Πακιστάν είναι ο επίσημος διαμεσολαβητής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν από την αρχή του πολέμου, οι Καταριανοί εργάζονται παρασκηνιακά.

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο αλ Θάνι συναντήθηκε χθες στην Ουάσινγκτον με τον αντιπρόεδρο Βανς. Επρόκειτο να επιστρέψει αμέσως στην Ντόχα, αλλά άλλαξε το σχέδιό του και μετέβη στο Μαϊάμι, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ενώ βρισκόταν στο Μαϊάμι, τηλεφώνησε στον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για να συζητήσουν την προσπάθεια διαμεσολάβησης, ανέφερε η πηγή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Axios να σχολιάσει την είδηση.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στις προσπάθειες για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία εργάζονται συντονισμένα για να προωθήσουν μια συμφωνία. «Οι διαμεσολαβητές καλούν και τις δύο πλευρές να αποκλιμακώσουν την ένταση και να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνίας».

Πηγή: skai.gr

